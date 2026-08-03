Hansi Flick, técnico do Barcelona, afirmou que a direção esportiva do clube catalão está trabalhando com seriedade para contratar um centroavante de origem durante a atual janela de transferências de verão, ressaltando que a decisão final também depende do futuro do atacante espanhol Ferran Torres, em meio a garantias de que a equipe possui múltiplas opções caso o negócio não seja fechado antes do encerramento do mercado de transferências.

Em coletiva de imprensa realizada pelo treinador alemão no centro inglês St. George's Park, após uma "experiência maravilhosa" que ele descreveu como "um dos melhores campos de treinamento" que já comandou, e que foi coroada por um amistoso entre os jogadores do Barcelona, Flick revelou detalhes do plano do clube no mercado de transferências e da situação técnica da equipe antes do início da nova temporada.

Temos que fazer algo

Ao ser questionado sobre o principal objetivo da direção esportiva, liderada por Deco, neste verão, que consiste em contratar um centroavante de origem, Flick reconheceu com clareza: "Sabemos que temos que fazer algo. Temos que esperar, tenho total confiança em Deco, e sabemos que temos que fazer algo".

E acrescentou: "A questão também depende de Ferran. Vamos ver o que vai acontecer", esclarecendo que, além de o clube não querer perder a oportunidade de contratar um novo atacante, há a "situação de Ferran Torres", que precisa ser resolvida primeiro antes de tomar qualquer decisão final.

Múltiplas opções

Sobre a possibilidade de jogar com um falso nove caso não seja contratado um centroavante de origem, Flick disse: "Isso vai depender do elenco disponível. Lamine Yamal jogou nessa posição em uma ou duas partidas conosco, e acho que ele é um jogador maravilhoso, um jogador de classe mundial, então ele também pode se adaptar a essa situação".

E acrescentou: "Gordon e Ademi podem jogar pelos flancos e também como centroavante de origem. Então, na verdade, temos muitas opções", numa clara referência a que a equipe não sofrerá com a falta de soluções ofensivas mesmo que não seja contratado um novo atacante.

Sem necessidade de reforçar o meio-campo

No entanto, o treinador alemão não se mostrou muito entusiasmado com a contratação de um novo meio-campista após a lesão do holandês Frenkie de Jong, dizendo: "Pensamos sempre em melhorar nossa equipe, no que é melhor para eles. Mas no momento, acredito que temos um número suficiente de meio-campistas. Essa é a situação, e vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas".

Essas declarações podem representar um duro golpe nas ambições do meio-campista marroquino Azzedine Ounahi, que foi ligado por muitos relatos da imprensa nas últimas semanas a uma transferência para a equipe catalã, já que as palavras de Flick indicam claramente que a comissão técnica não pretende contratar um meio-campista adicional no momento.

Um jogador talentoso e veloz

Em relação a Bardghji, o mais recente reforço do Barcelona neste verão, Flick disse que ele "treinou conosco apenas um pouco" e que "chegou recentemente", mas "já dá para ver que é um jogador talentoso e veloz", afirmando que "o plano é que ele treine conosco" plenamente nos próximos dias.

Elogio especial aos talentos da La Masia

O técnico do Barcelona destacou, entre todos os jovens jogadores que treinam sob seu comando na pré-temporada, Ibrahima Toncara, Xavi Espart e Aurin Guerin, dizendo: "Quando comparo isso com o primeiro ano, quando cheguei aqui em 2024, acredito que temos nesta temporada uma qualidade maior. Maior qualidade nos jogadores, maior qualidade nos jovens jogadores e nos jogadores da La Masia".

E acrescentou: "Ibrahima é um grande talento. E Aurin também. Xavi Espart jogou muito bem na posição de lateral-direito. Fez uma partida maravilhosa contra o Birmingham. Mas também dá para ver nos treinos que ele está em alto nível".

Sobre Héctor Fort, Flick disse: "Héctor também é um jogador talentoso. É muito veloz, e sua habilidade técnica também é alta. Acredito que a temporada passada com o Elche foi muito proveitosa para ele. Além disso, ele entende perfeitamente o significado de jogar pelo Barcelona".

Silêncio de Flick sobre o futuro de Hamza Abdelkarim levanta questionamentos

Chamando a atenção, o treinador alemão não abordou em sua fala o talento egípcio Hamza Abdelkarim, e não esclareceu se o jogador permanecerá no elenco do time principal ou retornará à equipe reserva na próxima temporada, especialmente depois de tê-lo deixado de fora hoje do amistoso que realizou entre os jogadores do Barcelona, no qual não lhe concedeu sequer um minuto de participação, o que levanta grandes questionamentos sobre o futuro do jogador egípcio na equipe catalã e seu lugar nos planos do treinador para a nova temporada.

Baldé está pronto

Já Alejandro Baldé, que não pôde participar do jogo-treino de segunda-feira, teve sua condição confirmada por Flick, que disse que ele está "bem e se recuperando de forma satisfatória", prevendo sua participação no próximo torneio triangular da Udinese.

Campeões nunca param

Flick encerrou sua fala afirmando que não sente preocupação com a possibilidade de os campeões mundiais pela seleção espanhola se acomodarem após vencerem a Copa do Mundo de 2026, dizendo: "Acredito que os campeões nunca param. Eles sabem como conquistar títulos. Esse título deve dar a eles ainda mais confiança. E é isso que também queremos alcançar nesta temporada".