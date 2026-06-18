“O short causou o alvoroço”... Harry Kane gera preocupações no campo de treinamento da Inglaterra

Harry Kane causou preocupação quanto a uma possível lesão, após a partida contra a Croácia, disputada na noite de ontem, quarta-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O capitão da seleção inglesa marcou dois gols, ajudando os Três Leões a conquistarem uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia.

Com isso, seu total de gols na Copa do Mundo subiu para dez, igualando o recorde de Gary Lineker como o maior artilheiro da seleção inglesa na Copa do Mundo.

De acordo com o jornal “The Sun”, Kane apareceu após a partida com um curativo na parte inferior da perna esquerda.

Depois de se recompor e vestir suas roupas, ele foi encontrar sua família no estádio, mas o short revelou o curativo preocupante em sua perna.

Kane, eleito o melhor jogador da partida, disputou os 90 minutos completos e não foi substituído, o que representou um incentivo moral para a torcida inglesa, que espera que ele esteja totalmente apto para o confronto contra Gana na próxima terça-feira.

Há também preocupações em relação ao vice-capitão Declan Rice, já que o meio-campista do Arsenal foi visto mancando ao sair de campo e foi substituído por Morgan Rogers.