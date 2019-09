O segredo do Real Madrid no topo de La Liga tem nome e sobrenome: Karim Benzema

Com gol solitário do atacante francês, o time da capital espanhola bateu o Sevilla e assumiu a liderança do certame nacional ao lado do Bilbao

Assim como Neymar tem sido fundamental para o , as performances do francês Karim Benzema são as melhores notícias para o Real Madrid até aqui na temporada. É muito por causa dos gols anotados por ele que o Real divide a liderança de LaLiga com o , com 11 pontos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Benzema marcou o único gol da partida do Real contra o , no reencontro dos Blancos com Julen Lopetegui. A partida foi complicada no Ramón Sánchez Pizjuán e a rede só balançou na segunda etapa.

Nas cinco primeiras rodadas, o francês marcou quatro gols e deu uma assistência. Isso significa que sete dos 11 pontos conquistados pelo têm a participação direta do camisa 9 e tem ajudado a aliviar a pressão sobre Zinedine Zidane.

Mais artigos abaixo

Na primeira rodada, o atacante abriu o placar para a vitória sobre o . Na segunda semana, por mais que o Real tenha sido surpreendido, em casa, para o , o gol que deu o ponto para os Blancos foi de Benzema. Na terceira rodada, no empate contra o , Benzema não fez gol e isso foi sentido no empate.

Contra o , na quarta rodada, Benzema deixou dois e ajudou a garantir a vitória. A pesada derrota na Champions League para o PSG, por 3 a 0, deixou o francês com fome de demonstrar seu valor e foi exatamente isso que fez contra o Sevilla.

Portanto, se o Real está na ponta da tabela, deve muito a Karim Benzema, que garantiu mais de metade dos pontos adquiridos até aqui.