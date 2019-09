Benzema ao resgate! Contra o Sevilla, francês salva o Real Madrid novamente

Atacante marca o único gol da partida contra os agora ex-líderes de La Liga e chega a cinco nesta temporada 2019/20

Mesmo 'patinando' para convencer neste início de temporada, o ainda consegue terminar a quinta rodada na vice-liderança de com a vitória sobre o neste domingo (22), por 1 a 0, jogando fora de casa. E muito graças a Karim Benzema, autor do único gol no Ramón Sánchez Pizjuán e 'salva-vidas' dos Blancos nestes primeiros compromissos em 2019/20.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar o serviço

Na metade do segundo tempo, o atacante francês mostrou serviço mais uma vez em meio a um jogo de muitos erros, aproveitando o cruzamento de Dani Carvajal e desviando de cabeça para selar os três pontos para o time da capital. Foi seu quinto gol em seis jogos pelo Real - a metade de todos os tentos anotados pelo time até aqui.

Decidir jogos tem sido a tônica de Benzema, antes questionado e hoje referência no ataque merengue mesmo com a contratação de peso do sérvio Luka Jovic na última janela de transferências: antes do time andaluz, ele abriu o placar na estreia diante do (3-1), no empate em casa contra o (1-1) e balançou as redes duas vezes contra o (3-2), partida na qual o Real quase se complicou com a reação dos visitantes na segunda etapa.

Mais artigos abaixo

E quem abriu o placar para o @realmadrid? pic.twitter.com/vDEKrvi8PC — Goal (@GoalBR) September 22, 2019

Sua contribuição tem sido ainda mais valiosa em um momento de turbulência no time. O técnico Zinedine Zidane tem sido muito criticado por resultados recentes e viu a pressão aumentar ainda mais no meio da última semana, quando seu Real levou merecidos 3 a 0 do PSG na estreia da Liga dos Campeões da UEFA e levou muitos torcedores a pedirem até mesmo a volta do contestado José Mourinho ao comando da equipe.

No que depender de Karim Benzema, porém, parece estar claro que Zizou poderá manter seu cargo por mais algum tempo.