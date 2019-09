Lopetegui projeta reencontro com o Real Madrid: "quero treinar o Sevilla por muitos anos"

Técnico falou sobre a expectativa para enfrentar os madridistas neste domingo (22)

e se enfrentam na tarde deste domingo (22), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol e marcará o reencontro entre Julen Lopetegui e os Merengues, após passagem desastrosa do treinador pelo time madridista em 2018.

Lopetegui chegou ao Real Madrid de forma polêmica, após ter sido anunciado como técnico do clube enquanto estava prestes a iniciar a pela . Na ocasião, o presidente da Real Federação Espanhola, Luis Rubiales, o demitiu e, em menos de 24h, o treinador já estava no Santiago Bernabéu.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

No entanto, a passagem de Lopetegui pelo Real Madrid foi longe do ideal, já que iniciou perdendo para o por 4 a 2 na Supercopa da Uefa, e concluiu sua trajetória com uma humilhante derrota por 5 a 1 para o . No total, foram 14 jogos à frente dos Merengues, com seis vitórias, seis derrotas e dois empates, com um aproveitamento de 47,6% dos pontos.



(Foto: Getty Images)

De lá para cá, o Real Madrid teve Santiago Solari como treinador, que também não conseguiu colocar o clube nos trilhos e os madridistas recorreram, então, ao retorno de Zinedine Zidane, que também é mais um que tem sofrido para encontrar uma equipe ideal e já se vê ameaçado no cargo.

Julen Lopetegui, por outro lado, agora é técnico do Sevilla, com chance de assumir a liderança da , caso vença os Merengues neste domingo. E, em entrevista coletiva antes da partida, falou sobre sua expectativa para o reencontro com os madridistas.

Mais artigos abaixo

"A motivação para o treinador do Sevilla não tem extras. Ser técnico do Sevilla é maravilhoso, e espero ser por muitos anos. Par amim não há uma motivação especial, são três pontos e isso é o suficiente. Estamos cientes da repercussão que tem o Real Madrid, mas minha motivação é absoluta ante qualquer rival", afirmou.

"Diante disso, tudo o que posso dizer é que tenho uma lembrança muito boa de todos os clubes em que joguei e treinei, com todas as coisas positivas. Meu único ânimo é de fazer bem a minha profissão, ser responsável, ser muito ambicioso e ganhar os jogos. Esse jogo não será uma exceção e os protagonistas serão os jogadores, não os treinadores", concluiu.