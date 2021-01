Qual é a premiação da Copa Libertadores 2020? Quanto o campeão ganha?

Com o Palmeiras na final, confira quanto o campeão pode ganhar no total e quanto cada clube brasileiro faturou com a participação no torneio

A Libertadores da América de 2020 será decidida no próximo dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã. O já está garantido na grande final e aguarda o vencedor de Santos e Boca Juniors para conhecer seu adversário na busca pelo troféu. Mas quanto o campeão ganha com o tão sonhado título? E qual a premiação para os clubes que já abandonaram o torneio?

Ao todo, oito times brasileiros disputaram a Libertadores de 2020. , , , e já deram adeus à competição. E enquanto o Palmeiras já está garantido na final, o tenta passar pelo para seguir vivo na briga pelo título e pela bolada que será paga para o campeão. Confira qual a premiação total do torneio e quanto cada clube brasileiro faturou ou ainda pode faturar!

FASE DE GRUPOS E OITAVAS DE FINAL: QUANTO GANHA?

Das 47 equipes classificadas no total, apenas 32 disputam a fase de grupos. E assim como ocorreu em 2019, o valor de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões) para quem chega até esta fase do torneio segue o mesmo.

Já para as oitavas de final, os 16 clubes que avançarem em primeiro e segundo lugar de cada grupo, também embolsam US$ 1,05 milhões (R$ 5,5 milhões).

QUARTAS, SEMIS E FINAL: QUANTO GANHA?



Santos eliminou o Grêmio nas quartas de final / Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação

Os oito clubes que chegaram às quartas de final garantiram mais US$ 1,5 milhão (pouco menos de R$ 8 milhões). Já por chegar até a semifinal, as equipes faturaram outros US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10,5 milhões).

Já para os clubes que chegam à final, a premiação será mais generosa. O vice-campeão fica com US$ 6 milhões (R$ 31,7 milhões), enquanto o clube que ficar com o título leva para casa a ótima quantia de US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 80 milhões).

Dessa forma, a premiação total da Libertadores de 2020 para o grande campeão, somando o dinheiro recebido em cada uma das fases do torneio, será de aproximadamente R$ 109 milhões.

Quanto os clubes brasileiros faturaram?

Palmeiras passou pelo River na semifinal / Foto: Getty Images

Com a vaga na final da Libertadores, o Palmeiras já garantiu R$ 61 milhões como premiação total, contando com pelo menos o vice-campeonato. Se levar o título, a quantia sobre para R$ 109 milhões.

Ainda brigando por uma vaga na final, o Santos também tem chance de levar os R$ 109 milhões. Contudo, até o momento, por chegar às semifinais, o clube da Vila Belmiro já garantiu pouco mais de R$ 29 milhões.

Eliminado nas quartas de final, o Grêmio ficou com cerca de R$ 19 milhões. Já Internacional e Flamengo, que caíram nas oitavas, levaram aproximadamente R$ 11 milhões, enquanto o São Paulo, que caiu na fase de grupos, faturou pouco mais de R$ 5 milhões.

*Todos os valores foram calculados com o dólar na cotação de R$ 5,29.