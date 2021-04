O Santa Cruz tem quantos títulos na Copa do Nordeste?

Com a pior campanha na história do torneio em 2021, Cobra Coral terá de esperar para conquistar o bi

Enquanto o Vitória é o maior campeão da Copa do Nordeste, o Santa Cruz conta com apenas um troféu levantado em 17 edições disputadas, e ficará mais um ano sem saber o que é soltar o grito de "é campeão".

Eliminado da "Lampions League" ainda na fase de grupos, a Cobra Coral apenas cumpre tabela depois de perder para o Altos por 2 a 0, no Albertão.

Enquanto os torcedores buscam apagar a pior campanha na competição, - lanterna do grupo A, com três pontos em sete jogos, o Tricolor tem aproveitamento de 33,3% nesta temporada - a Goal relembra como foi o único título do Santa Cruz na "Lampions League". Confira!

Como foi a campanha do Santa Cruz na Copa do Nordeste de 2016?

O Santa Cruz superou Bahia, Confiança, Juazeirense e Ceará, além do Campinense, até chegar ao título inédito. Foram sete vitórias, três empates e duas derrotas.