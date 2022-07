O saldo da passagem de Andreas Pereira no Flamengo: voo alto, queda maior

Jogador deixa o clube com mais momentos bons do que ruins, mas intensidade do que houve em Montevidéu é inegável

No final das contas, por mais injusto que seja, tudo acaba se resumindo a um erro. Será assim que o torcedor do Flamengo vai se lembrar da passagem de Andreas Pereira pelo clube.

O contrato de empréstimo do jogador de 26 anos com o Flamengo expirou sua validade. E, em meio a uma longa novela, o clube carioca optou por não ficar em definitivo com o atleta que pertence ao Manchester United – o também inglês Fulham parece ser o destino provável.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O valor para ter Andreas em definitivo (cerca de 10 milhões de euros) é altíssimo, talvez até mesmo exagerado dentro do que a nossa economia permite como gasto aos nossos clubes, mas é consenso extraoficial que ele só não seguirá de vermelho e preto por causa do que aconteceu em Montevidéu.

O erro de Andreas Pereira todos sabem qual foi: o lance que acabou decidindo o título da Libertadores 2021 para o Palmeiras, um escorregão causado por indecisão sobre o que fazer e o consequente desequilíbrio que levou o jogador ao chão. Uma hesitação de milésimos de segundos que gerou repercussões eternas. O erro do meio-campista, algo completamente do jogo e não-intencional, gerou o gol de Deyverson na decisão continental em terras uruguaias.

Getty Images

É um atestado cruel, pois foi um erro em meio a meses nos quais Andreas mostrou ter muita qualidade para o futebol jogado no Brasil. Ele acertou muito mais do que errou, mas o problema aí está muito mais no quando errou do que ter cometido um vacilo.

Desde sua estreia pelo Flamengo, no final de agosto de 2021, até aqui, Andreas Pereira foi o meio-campista rubro-negro com mais gols marcados no Brasileirão (7, além de duas assistências). Na comparação geral com nomes de outros clubes que atuam no mesmo setor do campo, só não participou de mais lances que terminaram em bolas nas redes do que Nacho Fernández (12), Raphael Veiga (13) e Gustavo Scarpa (14). O Brasileirão foi escolhido como base de comparação neste parágrafo por ser a competição de regularidade.

Os números mostram a qualidade de Andreas e nos ajudam a relembrar, também, o quão elogiado ele foi nos seus primeiros meses como jogador do Flamengo. A sombra deixada por Gerson parecia até ameaçada a se dissipar: Andreas não apenas estava em todas as partes do meio-campo, como também chegava mais vezes ao ataque e até acabou com a maldição da falta de gols de falta.

Transição, construção, criação e finalização. Estava tudo lá.

Mas, como aconteceu no mito de Ícaro, a altura do voo de Andreas foi refletida no tamanho de sua queda. Um erro em final de campeonato é um erro em final de campeonato. E agora Andreas Pereira não estará mais com a camisa do Flamengo para buscar sua redenção. Em seu último ato, um belo gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Tolima, pelas oitavas de final da Libertadores 2022, ele ao menos deixou claro para todos de que seria capaz de fazê-lo.

Getty Images

Andreas disputou um total de 53 jogos oficiais pelo Flamengo, marcando oito gols e dando três assistências. Considerando todas as competições oficiais, estes são os números mostrados pela Opta, que na estatística de “erros diretos que terminaram em chutes adversários” só credita uma ocasião na conta de Andreas Pereira. Aquela mesmo que nós sabemos bem.

“Eu gostaria de permanecer, mas não está nas minhas mãos 100%. Vou ver o que é melhor para mim e para o clube”, disse o jogador após a vitória sobre o Tolima. Andreas também ressaltou o desejo de que este não seja um adeus definitivo.

O Clube de Regatas do Flamengo informa o encerramento de contrato com o atleta Andreas Pereira no último dia 30 e agradece o profissionalismo durante todo o período em que vestiu o Manto Sagrado. Desejamos sucesso na sequência da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 1, 2022

Mais artigos abaixo

“Sobre o meu futuro, a relação minha com o Flamengo sempre foi muito boa. O grupo sempre me tratou super bem. Esse ano foi incrível apesar de não ganhar títulos. Se realmente não der certo, eu amo o clube, eu amo o Flamengo, eu sou Flamengo. Com certeza não é uma despedida”.

O saldo final de sua passagem, ao menos esta primeira, fica na mistura do grande jogador que Andreas mostrou ser com o fatídico erro que marcou sua vida em preto e vermelho.