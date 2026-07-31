O Barcelona confirmou a contratação do jovem belga Jesse Bisiwu, jogador do Club Brugge, depois que o atleta de 18 anos assinou seu contrato com o clube catalão nesta sexta-feira, nos escritórios da Cidade Esportiva de Sant Joan Despí.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, espera-se que o Barcelona anuncie oficialmente o negócio nesta sexta-feira.

O acordo entre Barcelona e Club Brugge em relação a Jesse Bisiwu já estava fechado havia vários dias, restando apenas concluir alguns detalhes contratuais, que já foram resolvidos.

O jornal apontou que o promissor ponta-esquerda belga assinou na tarde de hoje com o Barcelona, após passar pelos exames médicos, antes de deixar a Cidade Esportiva a pé, acompanhado de seus agentes, para ir almoçar, enquanto Deco o recebia dentro das instalações do clube.

O valor do negócio do jogador belga é de cerca de 8,5 milhões de euros, que serão pagos pelo Barcelona, além de o Club Brugge receber 20% do valor de qualquer venda futura do atleta.

A infiltração e a velocidade pelo lado esquerdo estão entre os principais pontos fortes de Bisiwu.

O Mundo Deportivo já havia revelado, em 8 de julho, que o Barcelona vinha promovendo uma forte investida para contratar Bisiwu, depois que o clube considerou o negócio uma prioridade em razão de sua qualidade técnica e de sua boa estrutura física, já que ele mede 1,85 metro, além de seu grande potencial de evolução no futuro.

Bisiwu receberá uma vaga no time reserva, mas estará dentro da dinâmica do time principal em razão do grande potencial que possui.