O Real Madrid segue com sua política baseada na contratação de jovens talentos e está perto de fechar a contratação do ganês Oscar Naasei Obeng, zagueiro do Granada, para se juntar à equipe do Castilla em contrato definitivo.

Segundo o jornal «AS», o Real Madrid está próximo de acertar a contratação do jogador, nascido em 24 de fevereiro de 2005 na capital ganesa Acra e que tem 21 anos, para integrar a equipe do Castilla sob o comando do técnico Julián López de Lerma.

Oscar Naasei, que tem contrato com o Granada até 2028, era alvo do Real Madrid desde a temporada passada, mas as negociações se aceleraram no período atual, com a possibilidade de a transferência ser concluída na próxima terça-feira, depois de o clube merengue superar vários clubes interessados no jogador, entre eles o Rayo Vallecano.

O zagueiro ganês se destaca pela força física, já que tem 1,85 metro de altura, além de saber jogar tanto na posição de zagueiro central quanto na de lateral-direito, o que lhe confere flexibilidade tática adicional.

O valor de mercado atual de Oscar Naasei é de cerca de 1,5 milhão de euros, de acordo com o site «Transfermarkt», enquanto ele se juntou à academia do Granada em 2023, vindo do clube ganês Emmanuel City.

O jogador logo chamou a atenção dentro da academia do Granada, sendo promovido à equipe reserva, antes de fazer sua estreia pelo time principal na temporada passada.

Oscar Naasei conquistou a confiança do técnico Pacheta desde o início da temporada atual, tendo sido titular nas duas primeiras partidas do Campeonato diante do Real Oviedo e do Real Mallorca, confirmando sua evolução e presença nos planos do time principal.

Caso a transferência seja concluída, Oscar Naasei será o mais recente jovem talento no qual o Real Madrid aposta para o futuro, com sua integração ao projeto do Castilla com o objetivo de desenvolvê-lo e prepará-lo para disputar uma vaga no time principal nos próximos anos.