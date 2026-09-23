O Real Madrid definiu a identidade do próximo astro na série de movimentações para a renovação de contratos, iniciada pelo clube para assegurar o futuro de seus principais elementos, num passo que revela os contornos de seu plano para manter os pilares de seu projeto.

O jornalista Mateu Morito revelou que Jude Bellingham será o próximo jogador cujo contrato o Real Madrid buscará renovar, indicando que o acordo poderá ser fechado nas próximas duas semanas, de acordo com o que publicou o jornal Marca.

Morito afirmou durante sua participação no programa La Pizarra: "O Real Madrid vai renovar com Jude Bellingham, ele é o próximo", ressaltando que o clube já trabalha na extensão do contrato do meio-campista inglês.

Ele explicou que se fala de um novo contrato que poderá se estender até 2030 ou 2031, com a continuidade dos trabalhos nos detalhes finais.

Bellingham se juntou ao Real Madrid no verão de 2023, vindo do Borussia Dortmund, e assinou um contrato de seis temporadas, mantendo seu vínculo com o clube até o verão de 2029.

O Real Madrid deseja assegurar a permanência do jogador por um período mais longo, depois de ele ter se tornado um dos elementos fundamentais na formação da equipe desde sua chegada à capital espanhola.

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