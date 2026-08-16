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Federico Valverde, Aurelien TchouameniGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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O Real Madrid recupera seu astro na abertura de LaLiga

Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Schalke x Real Madrid
Schalke
Amistosos de clubes
A. Tchouameni
Espanha
Alemanha
França

O time merengue se prepara para o início da temporada

O Real Madrid recebeu notícias positivas sobre seu jogador Aurélien Tchouaméni, poucos dias antes do início da disputa de LaLiga.

Segundo relatos da imprensa, o meio-campista francês se recuperou do estresse muscular, que o afastou de participar dos últimos treinos do time merengue.

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A jornalista da rádio espanhola "Cope", Arancha Rodríguez, afirmou neste domingo que se espera que Tchouaméni esteja pronto para o confronto contra o Espanyol, no próximo sábado, na primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Amistosos de clubes
Schalke crest
Schalke
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Tchouaméni havia retornado aos treinos do Real Madrid, após sua participação com a seleção da França na Copa do Mundo, mas treinou separadamente no início por causa do problema muscular, antes de sua condição melhorar e ele se aproximar do retorno completo.

O time merengue disputará seu último amistoso contra o Schalke, da Alemanha, neste domingo, antes do início de sua caminhada oficial contra o anfitrião Espanyol.


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