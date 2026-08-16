O Real Madrid recebeu notícias positivas sobre seu jogador Aurélien Tchouaméni, poucos dias antes do início da disputa de LaLiga.
Segundo relatos da imprensa, o meio-campista francês se recuperou do estresse muscular, que o afastou de participar dos últimos treinos do time merengue.
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A jornalista da rádio espanhola "Cope", Arancha Rodríguez, afirmou neste domingo que se espera que Tchouaméni esteja pronto para o confronto contra o Espanyol, no próximo sábado, na primeira rodada do Campeonato Espanhol.
Tchouaméni havia retornado aos treinos do Real Madrid, após sua participação com a seleção da França na Copa do Mundo, mas treinou separadamente no início por causa do problema muscular, antes de sua condição melhorar e ele se aproximar do retorno completo.
O time merengue disputará seu último amistoso contra o Schalke, da Alemanha, neste domingo, antes do início de sua caminhada oficial contra o anfitrião Espanyol.