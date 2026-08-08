Manuel Locatelli não estava entre os nomes esperados nos planos do Real Madrid durante a atual janela de transferências, mas o fracasso das tentativas do clube espanhol de contratar Rodri pode levá-lo a dar um passo surpreendente rumo ao capitão da Juventus.

O nome do Real Madrid foi associado, em um movimento descrito como surpreendente, à possibilidade de contratar Manuel Locatelli, meio-campista e capitão da Juventus, diante da busca do clube merengue por alternativas para reforçar o meio-campo, depois que as notícias indicaram que Rodri está próximo de se juntar ao Barcelona.

De acordo com o site "Football Italia", o Real Madrid estuda várias opções para reforçar o seu meio-campo, após o fracasso de suas tentativas de contratar Rodri, cujo futuro parece caminhar para longe do clube merengue.

Segundo o relatório, Locatelli está entre os nomes que o Real Madrid considera em seus planos, e diz-se que o técnico José Mourinho vê o jogador da Juventus como uma das opções possíveis para reforçar o meio-campo.

A ideia de uma transferência de Locatelli para o Real Madrid parece pouco convencional e surpreendente, especialmente porque o jogador é um dos elementos fundamentais da Juventus e carrega a braçadeira de capitão da equipe.

O simples fato de se cogitar a possibilidade de sua saída gerou polêmica entre os torcedores da Juventus, diante das opiniões divergentes sobre o nível do jogador e sua importância dentro do time.

A Juventus precisa vender antes de comprar

Já para a Juventus, qualquer interesse por parte do Real Madrid ou de outros em contratar um de seus jogadores pode chegar em um momento oportuno, diante da necessidade do clube italiano de gerar liquidez financeira para dar continuidade às suas movimentações no mercado de transferências.

A Juventus deseja reforçar o seu meio-campo no próximo período, mas está ciente de que continuar gastando exige a obtenção de receitas com vendas, especialmente depois de já ter contratado Randal Kolo Muani e Kenan Yildiz.

Assim, o clube italiano terá de equilibrar o reforço de seu elenco com a saída de alguns de seus jogadores, o que pode abrir a porta para a saída de Locatelli caso chegue uma proposta adequada.

Locatelli não é obrigado a sair

Locatelli chegou à Juventus em 2021 e disputou 230 partidas com a equipe, além de ter conseguido recuperar o seu lugar no elenco da seleção italiana.

O valor de mercado do jogador é estimado entre 25 e 30 milhões de euros, mas a sua situação contratual concede à Juventus uma posição forte em quaisquer negociações possíveis.

Locatelli havia renovado o seu contrato com a Juventus até 2030 em abril passado, e por isso o clube não se vê sob pressão para abrir mão dele por um valor baixo, o que significa que o Real Madrid será obrigado a apresentar uma proposta convincente caso queira fechar o negócio.

Locatelli não é o único na lista de saída

A incerteza que envolve o futuro dos meio-campistas da Juventus não se limita a Locatelli, pois parece que mais de um jogador pode se ver fora dos planos da equipe durante a atual janela de transferências.

Teun Koopmeiners está à frente dos nomes cercados de especulações, depois de não ter conseguido apresentar por completo o nível esperado dele desde a sua transferência para a Juventus em uma negociação cujo valor ultrapassou os 50 milhões de euros.

O Newcastle demonstrou interesse sério em contratar Koopmeiners, cujo valor de mercado é atualmente estimado em cerca de 30 milhões de euros, o que pode tornar a sua saída de Turim uma das opções colocadas diante da diretoria da Juventus.

Miretti e Gatti também no círculo de saída

O nome de Fabio Miretti também foi associado à possibilidade de deixar a Juventus, diante do estudo da Lazio sobre a possibilidade de contratá-lo por empréstimo com opção de compra.

Ao mesmo tempo, o zagueiro Federico Gatti continua sendo alvo do interesse do Napoli, comandado pelo técnico Massimiliano Allegri, o que reflete a dimensão das possíveis mudanças no elenco da Juventus durante a atual janela de transferências.

Enquanto a Juventus busca reforçar o seu elenco, pode se ver obrigada a sacrificar alguns de seus elementos para financiar novas contratações, ao passo que Locatelli pode, de forma surpreendente, passar de capitão da equipe a novo alvo do Real Madrid caso o clube merengue decida agir com força para contratá-lo.