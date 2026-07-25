O avançado brasileiro Endrick enfrenta uma nova situação de incerteza, apesar de ter tido um empréstimo encorajador no Lyon na temporada passada.

O jogador de 19 anos está previsto regressar a Madrid a 28 de julho, após o fim das suas férias, mas o seu regresso não lhe garante um lugar no Real Madrid na sua nova versão aguardada sob o comando de José Mourinho.

Com o clube a continuar a pensar em novos reforços para as suas opções ofensivas, o futuro de Endrick continua a ser uma das maiores questões que se encaminham para a fase de pré-temporada.

Segundo o jornalista da ESPN Rodra, "o Real Madrid não descarta emprestar Endrick novamente neste verão, apesar de o jogador estar determinado a permanecer em Santiago Bernabéu e a lutar por minutos regulares".

O relatório acrescenta que Mourinho quer avaliar Endrick durante a fase de pré-temporada antes de tomar uma decisão final.

O brasileiro será avaliado ao lado de Gonzalo García, que continua a atrair o interesse do Fulham, da Premier League inglesa.

Nesta fase, espera-se que um dos dois jovens saia por empréstimo caso Madrid consiga assinar com outro avançado de destaque.

Ao mesmo tempo, a ESPN noticiou que os representantes de Endrick também ponderaram a possibilidade de obter outra proposta de empréstimo. No entanto, a sua prioridade atual difere das discussões anteriores, quando o tempo de jogo era visto como essencial antes do Mundial.

O plano mais recente dos representantes do jogador parece ser que ele permaneça no Real Madrid e lute pelo seu lugar, mesmo que isso signifique aceitar um papel reduzido no início da temporada.

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