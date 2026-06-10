O Real Madrid marca uma data incomum para a apresentação de Mourinho

Uma reportagem divulgada nesta quarta-feira revelou a data em que o Real Madrid apresentará José Moreno como novo técnico da equipe principal.

Mourinho se despediu do seu antigo clube, o Benfica, de Portugal, e todos aguardam o anúncio do Real Madrid sobre a contratação oficial.

O jornal “AS” informou que a contratação de Mourinho será anunciada em breve, mas que sua apresentação oficial levará algum tempo.

O clube não deu uma explicação satisfatória para essa decisão incomum, já que normalmente o técnico é apresentado logo após o anúncio oficial da contratação, e há rumores de que o próprio Mourinho tenha desempenhado um papel importante nisso.

A apresentação está prevista para julho, embora o anúncio da contratação ocorra muito em breve.

Embora ainda não haja uma data definida, há um prazo: antes do dia 13 do próximo mês, data marcada para o início dos treinos de preparação para a nova temporada.

As datas ficarão mais claras com o passar dos dias, mas esse é o plano em análise em Valdebebas, e essa é a situação atual.

Primeiro: o anúncio oficial, que demorou mais do que se imaginava, já que deveria ter ocorrido na última segunda-feira, mas a presença do Papa no Estádio Santiago Bernabéu ofuscou o evento, por isso decidiu-se adiá-lo. Também deveria ter sido ontem, mas a chegada dele a Madri se atrasou até o final da tarde e, apesar da definição dos detalhes finais no último minuto (já que a bolsa foi notificada após as 23h), decidiu-se adiá-lo mais uma vez.

A segunda-feira passou, assim como a terça-feira, e agora os olhos estão voltados para esta quarta-feira... Quando isso vai acontecer? A mensagem que veio de Valdebebas diz que não há hora marcada, mas que pode acontecer a qualquer momento.

O jornal enfatizou que a apresentação de Mourinho está marcada para julho próximo, e não para este mês, e permanece a dúvida sobre a possibilidade de realizar um breve estágio de pré-temporada fora do país, dada a falta de tempo após a Copa do Mundo.