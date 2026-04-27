"O Real Madrid mantém conversações com um novo candidato de peso e inesperado"

O Real Madrid parece estar dando uma reviravolta surpreendente na busca por um novo treinador principal. O clube teria entrado em contato com Lionel Scaloni, o técnico da seleção argentina. De acordo com a Cadena COPE, o presidente Florentino Pérez teria entrado em contato pessoalmente.

Com isso, o Real Madrid traz à tona um nome que até então não havia sido mencionado com tanta ênfase. Scaloni, no entanto, é considerado um técnico de renome internacional após a conquista da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina.

O Real Madrid se despede do técnico interino Álvaro Arbeloa após uma temporada decepcionante. A diretoria do clube está determinada a contratar um técnico capaz de trazer equilíbrio de volta ao vestiário. A divisão interna já seria um problema há algum tempo dentro do elenco.

Entre outros, o El Mundo informou anteriormente que o Real busca um grande nome com autoridade. Alguém que não seja apenas forte taticamente, mas que também tenha a capacidade de gerenciar jogadores de ponta. Essa combinação é vista como essencial para uma reconstrução bem-sucedida.

Vários candidatos já foram cogitados pela mídia espanhola. Nomes como Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps e José Mourinho foram mencionados. Scaloni parece agora ser a opção mais séria.

O técnico de 47 anos está no comando da Argentina desde 2018. Sob sua liderança, o país viveu um renascimento sem precedentes, com o título mundial de 2022 como ponto alto. Além disso, ele conquistou duas vezes a Copa América.

Como jogador, Scaloni já tem um passado na Espanha. Ele atuou por muitos anos pelo Deportivo La Coruña, com o qual conquistou o título nacional em 2000. Sua experiência como técnico em nível de clubes, no entanto, é limitada, com apenas um breve período como assistente no Sevilla.