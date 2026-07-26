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O Real Madrid fecha a contratação de Diomande e define a data do anúncio oficial

Mercado da bola
Real Madrid
PSG
Y. Diomande
Leipzig
Espanha
França
Costa do Marfim
Alemanha

Real Madrid supera todos e fecha o negócio

O Real Madrid está a ultimar os detalhes da contratação do marfinense Yan Diomandé, estrela do Leipzig, ao ponto de o anúncio oficial da sua chegada ao clube merengue estar já iminente.

Diomandé, de 19 anos, despertou o interesse de vários dos grandes clubes europeus neste verão, com destaque para o Paris Saint-Germain, o Liverpool e o Manchester City, antes de o Real Madrid intervir e vencer a corrida pelo negócio.

Por seu lado, o jornal espanhol "As" noticiou que uma das principais contratações do verão do Real Madrid está praticamente fechada, apesar de ainda haver alguns detalhes pendentes, como a troca de documentos, mas que não afetam o essencial do negócio.

Referiu ainda que o Real Madrid chegou a acordo com o clube alemão para a contratação de Diomandé por um valor entre 115 e 120 milhões de euros.

A relação com os representantes de Diomandé foi rápida e frutífera, uma vez que a estrela marfinense é representada pela mesma agência que gere os assuntos de Vinícius Júnior, jogador dos merengues, e por isso existe um contacto regular e fluido entre as duas partes.

O jornal espanhol acrescentou que já foi alcançado um acordo com Diomandé quanto ao salário e ao número de temporadas, faltando apenas a assinatura do contrato.

O "As" esclareceu que o Real Madrid poderá anunciar oficialmente o negócio amanhã, segunda-feira, pelo que Diomandé não terá de se juntar ao estágio de preparação do Leipzig para a nova temporada.

Depois de concretizado oficialmente o negócio, Diomandé tornar-se-á o quinto jogador a chegar ao Real Madrid neste verão, depois de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva e Denzel Dumfries.

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