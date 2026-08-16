Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

O Real Madrid corta seu atacante da viagem à Alemanha

Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Schalke x Real Madrid
Schalke
Amistosos de clubes
Endrick
J. Mourinho
Espanha
Alemanha
Brasil
Portugal

Mourinho define o futuro de seu jogador

O Real Madrid decidiu manter um de seus jogadores na capital espanhola durante a última fase da pré-temporada, período em que ele segue trabalhando de acordo com um programa especial, com o objetivo de evitar lesões e alcançar a máxima condição física antes do início da nova temporada.

De acordo com a jornalista da rádio espanhola "Cope", Arancha Rodríguez, Endrick segue executando um plano especial em Madri, o que levou à sua exclusão da lista do time que viajará à Alemanha para enfrentar o Schalke, neste domingo, na última partida amistosa do Merengue antes do começo da temporada.

Leia também

Fiel à sua exigência: Manchester City choca o Barcelona pela terceira vez

Presidente do Besiktas: o técnico não queria Salah, e fiz um grande esforço para convencê-lo

O atacante brasileiro havia sofrido anteriormente uma lesão nos tendões da coxa, que o afastou das competições por um longo período, por isso o Real Madrid lida com cautela com o processo de seu retorno aos treinos, após sua participação com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, especialmente com o aumento das cargas de treinamento na última fase da pré-temporada.

Amistosos de clubes
Schalke crest
Schalke
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

O futuro de Endrick foi tema de discussão durante o verão atual, com o interesse de alguns clubes em contar com seus serviços por empréstimo, mas o Real Madrid definiu sua posição no fim, mantendo o jogador brasileiro — a pedido do treinador José Mourinho —, seguindo com o trabalho para prepará-lo fisicamente.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google