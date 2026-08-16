O Real Madrid corta seu atacante da viagem à Alemanha

O Real Madrid decidiu manter um de seus jogadores na capital espanhola durante a última fase da pré-temporada, período em que ele segue trabalhando de acordo com um programa especial, com o objetivo de evitar lesões e alcançar a máxima condição física antes do início da nova temporada.

De acordo com a jornalista da rádio espanhola "Cope", Arancha Rodríguez, Endrick segue executando um plano especial em Madri, o que levou à sua exclusão da lista do time que viajará à Alemanha para enfrentar o Schalke, neste domingo, na última partida amistosa do Merengue antes do começo da temporada.

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O atacante brasileiro havia sofrido anteriormente uma lesão nos tendões da coxa, que o afastou das competições por um longo período, por isso o Real Madrid lida com cautela com o processo de seu retorno aos treinos, após sua participação com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, especialmente com o aumento das cargas de treinamento na última fase da pré-temporada.

O futuro de Endrick foi tema de discussão durante o verão atual, com o interesse de alguns clubes em contar com seus serviços por empréstimo, mas o Real Madrid definiu sua posição no fim, mantendo o jogador brasileiro — a pedido do treinador José Mourinho —, seguindo com o trabalho para prepará-lo fisicamente.



