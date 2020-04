São Paulo explica déficit de R$ 156 mi; vindas de Dani e Pato 'pesam' menos que o esperado

O clube divulgou as razões pelo rombo financeiro apresentado no ano fiscal de 2019; confira

Muito se alardeou sobre os R$ 156 milhões de déficit que o São Paulo apresentou em seu balanço financeiro de 2019. Um desempenho aquém do esperado dentro de campo, além do clube não ter realizado grandes vendas, acenderam o alerta vermelho na torcida do Tricolor.

Nesta quinta-feira (30), no entanto, o clube do Morumbi divulgou as explicações para o déficit. Se a razão apresentada não acalmou a torcida, serviu para trazer provas de que a situação financeira do não é tão desesperadora quanto aparenta ser. E não foram as chegadas de Daniel Alves e Alexandre Pato que causaram os maiores rombos no orçamento.

Dos R$ 156 milhões de déficit, mais da metade deste valor, que fez parte do balanço de 2019, na verdade corresponde a dívidas antigas, não pagas por outras diretorias. Como o clube conseguiu chegar a acordos para começar a quitar esses valores, eles foram inclusos no orçamento desta última temporada.

Mais times

Três dessas grandes dívidas totalizam R$ 88 milhões. São elas:

Um acordo para finalmente quitar dívidas decorrentes da contratação de Ricardinho , realizada em 2003, cujo valor é de R$ 25 milhões.

, realizada em 2003, cujo valor é de R$ 25 milhões. Pendências judiciais de diretos de arena com 18 ex-jogadores, que atuaram pelo clube de 2005 a 2010, cujo valor é de R$ 37 milhões.

Pagamento de custos operacionais referentes a serviços prestados pela CET de 2006 a 2018, cujo valor também é de R$ 25 milhões.

Sem essas três dívidas, que só serão abatidas nos próximos anos, os R$ 156 milhões se transformam num déficit de R$ 67,2 milhões. Número alto e assustador, mas explicado pelo clube ter escolhido segurar Antony, até o final do ano, ao invés de o ter vendido no meio da temporada.

Mais artigos abaixo

No meio de 2019, o São Paulo teve uma proposta de R$ 85 milhões para abrir mão do garoto, mas escolheu o manter no elenco. Junto com a ausência de receitas previstas no orçamento da equipe, como jogos da Libertadores e uma premiação melhor na Copa do , explica o rombo nas finanças do Tricolor neste última temporada.

O que é preocupante é que o balanço divulgado expõe uma triste verdade: hoje, o clube do Morumbi depende de vender seus jovens jogadores para conseguir terminar o ano no azul. Mesmo tendo recebido quase R$ 100 milhões em vendas em 2019, era preciso abrir mão de Antony não ter prejuízo no ano. Isso após vender Morato e Tuta, duas promessas de Cotia, para a Europa.

Quanto o SPFC recebeu por cada atleta de 2019:



Rodrigo Caio: R$ 24,7 milhões

Morato ( ): R$ 24,5 milhões

Lucas Fernandes: R$ 8,6 milhões

Tuta: R$ 5,9 milhões

Militão: R$ 15,5 milhões

Willian Farias: R$ 100 mil

Miguel Alcântara: R$ 908 mil

Morato ( ): R$ 100 mil



(+) — Fellipe Lucena (@fellucena) April 30, 2020

Para 2020, além de não ter o ônus das dívidas antigas fazendo parte do balanço, o clube já vendeu Antony para o , mas admite que não conseguirá terminar o ano sem realizar outra grande venda. Com uma folha salarial recheada de jogadores caros como Daniel Alves e Alexandre Pato, tudo leva a crer que o São Paulo terá que revelar outras promessas nos próximos anos para não ficar no vermelho.