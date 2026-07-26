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O Real Madrid aumenta a sua proposta por Diomande

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Batalha entre gigantes pela estrela marfinense

O Real Madrid decidiu aumentar a sua proposta financeira pela contratação do marfinense Yan Diomandé, estrela do Leipzig, durante o atual período de transferências de verão.

Vários clubes disputam a contratação do jogador de 19 anos, com destaque para o Real Madrid, o Paris Saint-Germain, o Liverpool e o Manchester City.

O Real Madrid procura garantir o talentoso extremo marfinense, num contexto de incerteza quanto ao futuro do seu craque brasileiro Vinícius Júnior e das tentativas do Arsenal de o contratar neste verão.

A este respeito, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, referiu, através da sua página oficial no "X", que o Real Madrid decidiu apresentar uma nova proposta ao Leipzig, no valor superior a 100 milhões de euros, para concretizar a contratação de Diomandé, face à insistência do Paris Saint-Germain em contratar o jogador.

Alguns relatos da imprensa nos últimos dias tinham indicado que o Paris Saint-Germain estava a caminho de fechar a contratação de Diomandé, antes de o Real Madrid intervir recentemente na corrida, tentando garantir o craque marfinense.

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