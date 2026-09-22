O Real Madrid abriu mão de um novo Rodri?

Chema Andrés precisou de apenas 3 partidas com a camisa do Brighton para chamar atenção e acender as comparações com um dos maiores craques do futebol espanhol nos últimos anos. Um gol, uma assistência e três vitórias foram suficientes para começar a se falar na Inglaterra sobre o surgimento de uma nova versão de Rodri na Premier League.

Desde sua chegada à costa sul da Inglaterra, o meio-campista espanhol se impôs rapidamente dentro do projeto do Brighton, confirmando que a negociação fechada no último dia da janela de transferências pode ser uma das principais apostas do clube em jovens talentos, segundo informou o jornal espanhol "As".

Há diversas semelhanças entre Chema Andrés e Rodri Hernández: ambos são espanhóis, medem cerca de 1,90 metro e já atuaram na Premier League, além de se destacarem pela capacidade de controlar o ritmo das partidas a partir das zonas mais recuadas, junto à criação de oportunidades e à contribuição com gols.

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Até a maneira de usar a camisa, que Andrés faz questão de colocar por dentro do calção, remete à imagem de Rodri. Mas a comparação verdadeira não para na aparência, e sim se estende à forma de jogar, o que fez com que alguns torcedores no sul da Inglaterra apelidassem o jogador do Brighton de "novo Rodri".

Andrés, nascido em Valência em 2005, subiu na academia do Real Madrid antes de ter a oportunidade de aparecer com o time principal durante a temporada 2024-2025, quando participou de três partidas, duas delas no Campeonato Espanhol e uma na Copa do Rei.

Depois, transferiu-se para o Stuttgart em busca de mais espaço para se desenvolver, antes de decidir encarar um novo desafio na Premier League pela porta do Brighton, clube conhecido pela capacidade de descobrir e desenvolver jovens talentos. E sob o comando do técnico Fabian Hürzeler, Andrés encontrou o ambiente adequado para se afirmar rapidamente.

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Início fulminante

O jogador espanhol não precisou de muito tempo para ganhar a confiança dos torcedores do estádio "Amex". Ele apareceu pela primeira vez com o Brighton diante do Coventry, depois de participar por 25 minutos e conseguir, nesse período, dar uma assistência.

E apenas três dias depois, teve a oportunidade de atuar como titular contra o Manchester United na Copa da Liga (Carabao Cup), e esteve presente na emocionante vitória que o Brighton conquistou no estádio "Old Trafford" por 3 a 2.

Em seguida, veio o confronto mais importante, diante do Arsenal na Premier League, com Andrés voltando a garantir seu lugar na escalação titular e apresentando uma de suas melhores partidas desde sua chegada à Inglaterra.

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Contra o Arsenal, Andrés não se limitou a cumprir suas funções no meio-campo, mas apareceu de forma influente na construção do jogo, na organização e no posicionamento, antes de coroar sua atuação marcando o terceiro gol do Brighton.

O gol veio de uma bola parada aos 57 minutos, completando uma noite excepcional para o jogador espanhol e sua equipe, que decidiu a partida com uma goleada de três a zero no dia em que o clube celebrou os 125 anos de sua fundação.

E não foi apenas o gol que chamou atenção, já que Andrés apresentou números que confirmam sua influência em diferentes aspectos da partida, depois de registrar dois desarmes, recuperar a bola sete vezes e vencer cinco disputas aéreas.

Negociação de 23 milhões de euros levanta uma pergunta para o Real Madrid

E ao longo de cerca de 200 minutos com a camisa do Brighton, entre eles 110 minutos nas competições domésticas, Andrés começou a provar seu valor rapidamente, depois de se transferir para o clube inglês, vindo do Stuttgart, por 23 milhões de euros no dia 1º de setembro.

O Real Madrid recebeu cerca de 11,5 milhões de euros da negociação, mantendo 50% dos direitos do jogador, além de fixar uma taxa de transferência no valor de 3 milhões de euros para 2025.

Mas o início marcante de Andrés com o Brighton reabriu o debate na Inglaterra sobre a decisão do Real Madrid de abrir mão de seu jovem talento. E o jornalista Miguel Delaney, do jornal "Independent", fez uma pergunta chamativa: "Como o Real Madrid abriu mão de Chema Andrés, que é exatamente o que ele precisa agora?"

Apenas 3 partidas foram suficientes para iniciar a comparação, mas Andrés passa a ter agora uma oportunidade real de construir seu próprio nome na Premier League, e talvez consolidar uma nova frase: "Rodri não é mais o único espanhol capaz de impor seu domínio a partir do meio-campo na Inglaterra".