O que Torrent já mudou no Flamengo em relação ao time de Jorge Jesus

Técnico espanhol fez testes na partida contra o Atlético-GO, e o resultado foi desastroso

O início do trabalho de Domenec Torrent está longe do esperado pelo torcedor do . Acostumado a comemorar vitórias com Jorge Jesus, o time rubro-negro perdeu os dois jogos sob o comando do treinador espanhol até aqui. Mas o que o ex-auxiliar de Pep Guardiola fez de mudanças na equipe?

Na estreia no Campeonato Brasileiro, contra o , a escalação foi a que o flamenguista se acostumou a ver com o português: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Com a bola rolando, a equipe da casa inclusive teve boas chances de marcar, mas acabou derrotada por 1 a 0 no Maracanã. A chance de reação, então, ficou para esta quarta-feira, em Goiânia, contra o , recém-promovido da e sem jogar oficialmente desde março.

Desta vez, Dome efetivamente mudou o time titular. Rafinha deu lugar a Gustavo Henrique, e Rodrigo Caio foi improvisado na lateral direita. Além disso, Vitinho ficou com a vaga de Arrascaeta. Nada deu certo.

O time da casa aproveitou justamente o lado esquerdo do ataque, nas costas de Rodrigo Caio, para abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Gustavo e Léo não se entenderam no miolo central e, mais à frente, Vitinho nem protegia Rodrigo Caio pelo lado direito, nem se aproximava de Gabigol e Bruno Henrique.



Como resultado, o atual campeão brasileiro levou quase 30 minutos para finalizar pela primeira vez. Chances reais de gol apenas no segundo tempo, já com Rafinha na vaga de Gustavo Henrique e Pedro na de Vitinho, numa formação mais parecida à que Jesus usava. Gabigol teve duas boas oportunidades, mas perdeu (já são seis jogos sem marcar).



Para completar a noite trágica do Flamengo, o Atlético-GO marcaria o terceiro e fecharia o placar aos 15 minutos. Os visitantes sentiram o golpe e voltaram a oferecer pouco perigo até o apito final (o goleiro Diiego Alves ainda seria expulso por agressão).

Após a partida, Domenec disse que precisa de tempo e repetiu mais de uma vez que a equipe ficou um longo período inativa. O espanhol, que na chegada à Gávea prometeu mexer na equipe de Jesus aos poucos, também comentou sobre as alterações que fez logo em seu segundo compromisso no .

"No primeiro jogo, começamos com o 4-4-2, como Jorge Jesus. Acho que jogamos muito bem no primeiro tempo do primeiro jogo e poderíamos fazer mais gols. Hoje (quarta), começamos no 4-3-3 e depois no 4-2-3-1. Respeito o trabalho do ano passado, não fiz muitas alterações, mas eu falo que é difícil ganhar novamente. É muito difícil. O ambiente com a pandemia é muito difícil", afirmou.

Como alento para o torcedor flamenguista, duas coincidências: no início de seu trabalho, Jesus também sofreu uma derrota contundente por 3 a 0 fora de casa, só que diante do Bahia. Além disso, também fez testes pelo lado direito - na derrota para o , no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Rodinei atuou na lateral e Rafinha mais adiantado. O Mister rapidamente desistiria desta formação.



Por fim, se o torcedor rubro-negro está insatisfeito com o início de Dome, o próprio treinador admite que também está. "Sei que não é normal perder duas vezes porque o Flamengo é vencedor. Eu também sou vencedor. Não me recordo de perder dois jogos seguidos, mas isso acontece algumas vezes no futebol", disse ele.

"Trabalharemos para fazer uma equipe vencedora. Certamente venceremos novamente. Eu preciso de tempo, os jogadores precisam de tempo. Não para jogar com Dome como técnico, mas para estarem melhor fisicamente, jogarem mais jogos e voltarem a vencer", concluiu.

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Flamengo de Domenec Torrent volta a campo no próximo sábado, quando visita o no Couto Pereira às 19h30 (de Brasília).