Domènec revela outras ofertas: "quando o Flamengo chama você não pode dizer não"

Treinador desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda e já foi ao Ninho do Urubu conhecer o elenco e a estrutura do clube

Domènec Torrent desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã desta segunda-feira (03). Sem perder tempo, o treinador chegou ao Ninho do Urubu por volta das 12h e concedeu entrevista coletiva remota. No bate-papo virtual, o treinador revelou que tinha várias ofertas da Europa e da América, mas escolheu o .

"Eu tinha várias ofertas na Europa e na América. Mas quando me falaram sobre o possível interesse do eu disse 'para tudo'. Quando o Flamengo te chama você não pode dizer não. Não sei se o sabe o quanto o Flamengo é respeitado na Europa".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva do treinador:

CONTRATAÇÕES

"Isso não decide o treinador, decide o presidente, Marcos, Bruno. Quando falarem comigo sobre contratações eu posso ajudar, quando eles falarem sobre novos nomes serão bem-vindos aqui no Flamengo. Os grandes clubes sempre têm que ficar atentos".

PROJETO DE ANOS NO CLUBE

"Eu quero que o Flamengo tenha um estilo muito próprio, eu gostaria de ficar muitos anos aqui no Rio com o Flamengo. E isso quer dizer que ganhamos títulos pelo clube, que os dirigentes, torcida e eu estamos muito felizes. Não estou aqui para chegar um ano e sair".

TREINADORES BRASILEIROS

"Eu respeito muito os técnicos brasileiros. Acredito que o treinador europeu pode acrescentar coisas diferentes, eu venho para somar. O treinador brasileiro é respeitado fora daqui, Felipão, o Luxemburgo no . Isso não é uma luta. Todo técnico tem suas ideias".

RAFINHA

"Rafinha foi muito importante no , na . Faz quatro anos que não falo com ele, mas tenho muito respeito profissionalmente, o que ele demonstrou na Alemanha é que é um ganhador. Ele é muito respeitado na Europa. Estou ansioso para trabalhar com ele novamente".

MARATONA DE JOGOS

"Quando fui trabalhar no Barça, Bayern, City, era o mesmo, nós jogamos cada semana três jogos, é o mesmo que vai acontecer com o Flamengo. Estou acostumado. O mais importante nas primeiras semanas é ver como estão os jogadores".

TRABALHO COM PEP GUARDIOLA

"Quero agradecer ao Pep Guardiola. Foi muito importante esses dez anos de trabalho, de conhecimento. Quando você está com o melhor do mundo aprende muito".

JOGO BONITO

"Para mim é importante como ganhar, não somente ganhar. Tenho na cabeça como é importante para a torcida jogar bonito, ganhar e ser feliz no campo. Quero criar um estilo que o Flamengo jogue igual no Maracanã e em outros campos".