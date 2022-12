O que significa a expressão "GOAT" e o que ela tem a ver com Messi e Cristiano Ronaldo?

O termo é usado há muito tempo no esporte, e os dois têm sua própria briga pessoal pelo título

O apelido de "GOAT" pode ser considerado mais um "título" na disputa particular entre Cristiano Ronaldo e Messi. É um palavra em inglês que significa “cabra”, mas que também representa a abreviação de “maior de todos os tempos” (em inglês: “greatest of all times”), sendo frequentemente usada no esporte para falar dos grandes de uma determinada modalidade.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, há muito, travaram uma disputa individual sobre quem é o melhor jogador de futebol da atualidade. Muitos defendem que o português é quem merece o título, enquanto outros vários preferem o argentino. Com isso, veio o debate sobre quem é o "verdadeiro GOAT" do futebol, e até mesmo a dupla já entrou nessa onda, com menções, alusões e provocações se usando da expressão designada ao melhor de todos os tempos.

Por algum tempo depois da Copa do Mundo de 2018, Cristiano Ronaldo comemorou alguns de seus gols tocando a “barbicha” do queixo, em alusão ao pelos de uma cabra. No gol que marcou no empate por 3 a 3 com a Espanha, no Mundial, por exemplo, surgiu até a polêmica que o gesto era uma mensagem para Lionel Messi.

Isso porque, antes dessa comemoração, o craque argentino havia realizado um ensaio fotográfico para a revista Paper, especializada em design e tendências, na qual ele aparece com um filhote cabra em seus braços, fazendo alusão ao apelido de GOAT para si mesmo.

Reforçando ainda mais a disputa, que até então era apenas uma especulação, um dos melhores amigos de Cristiano Ronaldo, Ricardo Refuge, publicou um “story” no Instagram em que ele substitui o rosto de CR7 pelo do animal, mostrando que a questão existe no âmbito pessoal do craque.

Tempos depois, por coincidência, o PSG, atual clube defendido por Messi, acertou um patrocínio com uma empresa chamada GOAT, que estampa a manga dos uniformes de jogo da equipe, inclusive do atacante, reascendendo, novamente, a discussão.

A palavra “GOAT” tem sido usada por décadas pela imprensa estadunidense para se referir a um atleta que marca uma determinada era em algum esporte. Foi utilizada para o boxeador Mohamed Ali, para o jogador de basquete Michael Jordan, para o golfista Tiger Woods e para o quarterback Tom Brady. No futebol, ele remonta a 2017, quando várias publicações em inglês foram usadas para descrever a temporada de Messi no Barcelona.