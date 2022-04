Goat, o que faz o novo patrocinador do PSG?

Mais um GOAT está chegando ao Paris Saint-Germain, mas Lionel Messi pode ficar tranquilo, seu status na equipe não está ameaçado. A empresa de lifestyle, com plataforma online de sneakers, roupas e acessórios de luxo, que atende quase 40 milhões de clientes em 170 países, é a nova patrocinadora do clube francês ao fechar um acordo a partir da próxima temporada.

Muitos podem achar que Messi vai jogar com "dois nomes" em sua camisa pelo PSG, mas, na verdade, quando a palavra GOAT aparecer na manga, não estará se referindo ao atacante, mas sim à nova patrocinadora do clube francês. Nesta quinta-feira (14), o time anunciou a empresa de estilo de vida como sua nova parceira pelos próximos anos, em um contrato que inclui a estampa da marca em todos os uniformes (de jogo, aquecimento e treinamento), substituindo o QNB (Banco Nacional do Qatar).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A parceria promete uma colaboração relata de conteúdos e iniciativas originais, além de uma sessão especial do PSG que será lançada no site da GOAT.

"Estamos muito satisfeitos em receber a GOAT na família Paris Saint-Germain. Graças a essa parceria, a GOAT se junta à lista restrita de parceiros do clube presentes em nossas icônicas camisas", disse Marc Armstrong, diretor de parcerias do Paris Saint-Germain. "A GOAT é a parceira ideal para o clube. Isso reforça nossa posição como ícone do esporte e estilo com torcedores ao redor do mundo. Juntos, desenvolveremos experiências emocionantes e criativas para encantar os fãs onde quer que eles estejam".

Mais artigos abaixo

"O Paris Saint-Germain é um dos clubes mais influentes do mundo e estamos muito satisfeitos em nos juntar a eles para continuar construindo nossa comunidade global", disse Eddy Lu, cofundador e CEO do GOAT Group. "Reunimos duas grandes marcas de estilo de vida para unir e mobilizar as comunidades de atletas, inovadores e fãs em todo o mundo. Esta parceria joga com os pontos fortes de cada um, com colaborações inovadoras nos próximos meses e anos."

Por que Messi é chamado de GOAT?

No mundo do futebol, a sigla GOAT se refere ao melhor jogador de todos os tempos (Greatest of All Times). E, por seus incríveis feitos ao longo da carreira, Messi é um dos que frequentemente aparece nos debates sobre quem merece o tal título.

Por também se traduzir goat como cabra ou bode, é muito comum que se veja o nome do atacante seguido com emojis do animal, se referindo ao título de melhor de todos os tempos.