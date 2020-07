O que o Cruzeiro precisa para se classificar à semifinal do Campeonato Mineiro?

Time celeste está em quinto na classificação do estadual e pode depender do Atlético-MG para se classificar

Na última rodada do , o precisa golear para garantir uma vaga para a semfinal do estadual. Caso a vitória com uma larga vantagem não aconteça, o time celeste passa a depender do .

Na quinta posição da tabela, os comandados de Enderson Moreira precisam dos três pontos contra a Caldense, jogo que acontece na próxima quarta-feira, 28 de julho, às 21h30 (horário de Brasília). Se o clube empatar ou perder, fica de fora da reta final do Campeonato Mineiro, o que seria trágico no ano que o clube disputa a Série B do Brasileirão.

Confira os cenários que podem classificar o Cruzeiro para as semifinais do estadual

Cruzeiro vence por três ou mais gols de diferença

Antes da última rodada, a Caldense entra em campo com 20 pontos em 10 jogos, com seis vitórias e dez gols de saldo. O Cruzeiro, por sua vez, tem 17 pontos, cinco vitórias e cinco gols de saldo.

Se vencer por placares com três com ou mais gols, o Cruzeiro chega aos mesmos 20 pontos da Caldense e iguala o número de vitórias (seis). Assim, a classificação será definida no saldo de gols: com o Cruzeiro chegando a oito contra de sete do time do Sul de Minas.

Cruzeiro vence por dois ou menos gols de diferença

Caso o time celeste não consiga a diferença de três gols, será necessário secar o Atlético-MG. O entra em campo no mesmo horário que o Cruzeiro contra a Patrocinense, no Mineirão.

Para que a se classifique, o Atlético não pode vencer, pode empatar ou perder, mas o time celeste precisa dos três pontos. Caso esta combinação de resultados aconteça, o Cruzeiro elimina o maior rival precocemente do estadual.