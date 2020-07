Quando começa e termina a Série B do Brasileiro 2020/2021?

Por conta da pandemia, a competição vai começar atrasada e só vai terminar no ano que vem

Por conta da pandemia do coronavírus Covid-19, a CBF precisou fazer ajustes no calendário esportivo de 2020. Assim como a primeira divisão, a do Campeonato Brasileiro, que já devia estar acontecendo, foi adiada para agosto e só deve se encerrarem 2021, para que o formato atual seja mantido.

O calendário atualizado da Série B foi divulgado pela CBF se adaptando ao cenário pandêmico, veja como vai acontecer a disputa:

QUANDO COMEÇA A SÉRIE B

A data de início do Campeonato Brasileiro deveria ter sido no primeiro final de semana de maio, mas por conta das medidas de isolamento social e da pandemia, teve de ser revista.

Com o futebol começando a retornar com os estaduais, o CBF marcou a primeira rodada da Série B para o segundo final semana de agosto, com as primeiras partidas para acontecer no dia 9.

QUANDO A SÉRIE B VAI ACABAR

Para não mudar o formato de disputa do Brasileiro, a CBF precisou atrasar, também, o encerramento do campeonato. Desta forma, precisando do mesmo número de datas, o campeão da edição de 2020 só vai ser coroado em janeiro de 2021.

A última rodada do Brasileirão está marcada para a última semana de janeiro, no dia 30, um sábado.

Os clubes, no início da pandemia no , anteciparam as férias de seus atletas, assim, os jogos continuam acontecendo normalmente em dezembro e janeiro, parando apenas para Natal e Ano Novo, mas logo em seguida retornam - a CBF agendou partidas para os dia 26 de dezembro e 2 janeiro, logo após os feriados.

FORMATO

A grande motivação para uma mudança tão radical no calendário é o fato de que a CBF nunca teve a intenção de mudar o formato do Brasileirão. Portanto, o campeonato segue sendo disputado por pontos corridos, ao longo de 38 rodadas, em que todos os 20 times se enfrentam duas vezes.

Ao final, as quatro melhores equipes se classificam para disputar a primeira divisão e as quatro piores são rebaixadas para a Série C.

DATA FIFA

Diferente do que vinha acontecendo, a CBF resolveu paralisar as competições nas chamadas "datas Fifa", assim como acontece em algumas das principais ligas do mundo. No entanto, durante as disputas da e dos Jogos Olímpico, ambos adiados para 2021, a competição vai seguir normalmente.

Porém, no novo calendário, a entidade resolveu manter as datas Fifa para as Eliminatórias para a de 2022, mas sem a paralisação das competições nacionais, como seria feito desta vez em 2020.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Desde o início, o Ministério da Saúde declarou ser favorável ao retorno futebol. A entidade propôs que a CBF garanta a realização de testes para o vírus e avaliações constantes nos atletas, mas também nos membros das comissões técnicas, funcionários, familiares e nas pessoas próximas aos envolvidos. Porém, o protocolo para o retorno da competição nacional ainda não foi definido.

QUAIS SÃO AS EQUIPES QUE DISPUTAM A SÉRIE B DO BRASILEIRO 2020