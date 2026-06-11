O que o Barcelona disse a Bernardo Silva antes de ele aceitar a proposta do Real Madrid?

A imprensa catalã destacou, nesta quinta-feira, que o astro português Bernardo Silva está prestes a se transferir para o Real Madrid, no âmbito da esperada janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal “Sport”, a entrada do Real Madrid mudou drasticamente a situação em torno do ex-jogador do Manchester City, já que o Atlético de Madrid vinha trabalhando intensamente há meses para convencer Silva (31 anos), considerando-o o substituto ideal para Antoine Griezmann, que deixou os Rojiblancos no final da última temporada.

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O jornal acrescentou que “o Barcelona também estudou seriamente a ideia de contratar Bernardo Silva”.

E o “Sport” continuou: “Na verdade, o nome de Bernardo estava na mesa de Deco (diretor esportivo do Barça) nos planos para a próxima temporada, pois o português representa uma oportunidade atraente no mercado, graças à sua qualidade, experiência e conhecimento da La Liga. Mas a negociação começou a perder força com o passar das semanas”.

E continuou: “As elevadas exigências financeiras do jogador, suas declarações ambíguas sobre o futuro e a necessidade do clube catalão de manter uma margem financeira levaram o Barcelona a esfriar as negociações nos últimos dias. A diretoria esportiva não fechou totalmente as portas, mas deixou claro ao jogador que não entrará em uma disputa financeira e não alterará seu planejamento financeiro para concluir a negociação”.

O jornal afirmou que “o fator decisivo provavelmente será a chegada oficial de José Mourinho ao comando do Real Madrid... já que o técnico português vê em Bernardo Silva a peça ideal para reforçar o meio-campo, conferindo-lhe liderança, experiência competitiva e flexibilidade tática”.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, Bernardo suspendeu nos últimos dias as negociações com o Atlético de Madrid e o Barcelona, enquanto analisava a oferta do Real, antes de as partes chegarem a um acordo sobre um contrato de duas temporadas, com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.