A comissão técnica de arbitragem da Federação Espanhola de Futebol confiou a direção do aguardado clássico do próximo domingo entre Atlético de Madrid e Real Madrid ao árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias, que comandará assim o primeiro dos grandes duelos da nova temporada, numa decisão que carrega um significado histórico e excepcional para a arbitragem espanhola.

Será a primeira vez na história do Campeonato Espanhol que um árbitro natural da cidade de Madrid assume a direção de uma partida de clássico entre Atlético e Real, sendo que essa designação histórica veio após a decisão tomada pela comissão técnica de arbitragem "CTA" na temporada passada de eliminar o critério da "distribuição geográfica e regional", critério que por muitos anos impediu qualquer árbitro pertencente à mesma federação regional de uma das equipes em disputa de dirigir seus jogos, de acordo com o jornal espanhol "Marca".

Ortiz Arias havia preparado o caminho para a aplicação dessa mudança processual na temporada passada, quando dirigiu a partida entre Getafe e Rayo Vallecano, como primeiro precedente arbitral entre duas equipes pertencentes à comunidade regional de Madrid, seguido pelo árbitro Munuera Montero na direção do clássico de Sevilha no estádio Sánchez-Pizjuán.

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Com essa decisão, a comissão técnica de arbitragem dá um passo adicional ainda mais ousado ao confiar o maior clássico da capital a um árbitro madrilenho, quebrando assim uma barreira histórica que durou muito tempo no mecanismo de designação de árbitros no futebol espanhol.

Vale lembrar que o Real Madrid ocupa a segunda colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 12 pontos em 5 rodadas e a 3 pontos de diferença do líder Barcelona, enquanto o Atlético está na quinta posição, com 10 pontos.