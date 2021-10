O que jogadores e Renato Gaúcho disseram após Bragantino 1x1 Flamengo

O Rubro-Negro, desfalcado por várias razões, somou um ponto em Bragança Paulista, pelo Brasileirão

Depois de uma vitória maiúscula por 3 a 0 sobre o Athletico-PR , o Flamengo ficou no empate fora de casa com o Red Bull Bragantino em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Sem contar com alguns jogadores por causa da Data Fifa, e poupando outros destaques do time, o pontinho rubro-negro levou o time treinado por Renato Gaúcho a 39 nesta edição da Série A, onde os rubro-negros ocupam a segunda posição.

Pedro abriu o placar aproveitando assistência de Vitinho, mas no segundo tempo Artur empatou com um golaço. O time de Bragança Paulista tem 35 pontos, ocupando a sexta posição do certame. Após o duelo, o técnico Renato Gaúcho reclamou demais pelo fato de os jogos envolvendo times com jogadores convocados para seleções nacionais não terem sido adiados – como havia sido a promessa original. Renato não escondeu a revolta por não poder contar com alguns titulares, como Gabigol, Everton Ribeiro ou Arrascaeta.

“Tinha sido combinado (adiar os jogos). Tem gente na CBF falando, falando e não tá cumprindo. Lógico que nós queríamos a vitória, mas é sempre difícil jogar aqui. Falar que as outras equipes estão sendo prejudicadas é demais", afirmou o treinador do Flamengo após o jogo, dizendo que seu time tem sido especialmente prejudicado no Brasileirão.

"Vejo muita gente falando que o Internacional, o Atlético-MG e o Palmeiras foram prejudicados. Prejudicados em que? O Flamengo teve quatro desfalques. Na próxima convoca só um jogador do Flamengo então".

"A gente não tem tempo nem para dormir direito. Com os jogos da seleção brasileira, a gente poderia descansar um pouco, mas o campeonato não parou. O Flamengo tem 3 competições. O Campeonato Brasileiro anda bem bagunçado".

Willian Arão lamenta erros, mas não abaixa a cabeça

“A gente sabia que seria um jogo difícil, o Bragantino é uma boa equipe. Fizemos de tudo para vencer, buscamos o resultado. É claro que não fizemos um ótimo segundo tempo, falhamos em alguns aspectos, recuamos um pouco, deixamos eles jogarem”, observou o meio-campista Willian Arão em entrevista ao canal Premiere.

Embora não tenha conquistado os três pontos, Arão ainda mantém a confiança de que o Fla (vivo também na briga pelos títulos da Copa do Brasil, além de finalista da Libertadores) segue forte no sonho de conquistar o Brasileirão pela terceira vez consecutiva.

“Até onde eu sei o Atlético-MG também tropeçou, mas a gente ainda tem chance, o campeonato não acabou, continuamos acreditando. A gente esteve atrás em boa parte do campeonato e agora chegamos. A gente continua acreditando, continuamos firmes, precisamos melhorar, mas está tudo em aberto”, opinou.