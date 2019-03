O que falta a Vinicius é um Cristiano Ronaldo

O brasileiro concentra elogios e críticas com sua falta de gol. O ponto crucial está no excesso de responsabilidades no ataque

Vinicius Jr. teve a sua primeira convocação para a seleção brasileira na última quinta-feira (28), com apenas 18 anos, um dia depois de ser eliminado na Copa do Rei pelo Barcelona por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu.

Atração principal da equipe merengue, o brasileiro foi incapaz de evitar a queda do clube. Além disso, foi mais uma vez a sensação do jogo, uma vez que teve a vitória na mão. Ou melhor, no pé. Perdeu uma grande oportunidade na frente do goleiro adversário, como já havia acontecido contra o Ajax, Atlético de Madrid e agora Barça. Vinicius é destaque em todos os assuntos, mas há um único ponto que ainda falta melhorar muito: o gol.

O que não faltou foi comentário sobre a finalização do jovem na última quarta (27). E um dia depois, também nas redes sociais. Todos focados em sua falta latente de gols. No entanto, muitos acreditam que quando balançar as redes pela primeira vez, não irá mais parar.

Foto: Getty Images

Parece óbvio que será assim. O gol virá mais cedo ou mais tarde. Ele já marcou pelo Castilla, assim como no Flamengo. Agora, é apenas uma questão de um dia romper com essa inércia negativa indecifrável. Como José Luis Sánchez publicou em La Sexta esta semana, não é recomendado que na sua idade ele esteja fisicamente ou mentalmente sobrecarregado com o gol. O tento virá por si só.

E se ainda não conseguiu esse feito, é porque geralmente, antes da rede, Vinicius precisa recuperar a bola, driblar um, dois ou muitos rivais, e encontrar espaço para chutar. Em um casamento, o brasileiro tem que ser o noivo, o padre, as madrinhas e o garçom. Normal que acabe tonto antes de conseguir pegar a mão da noiva. Ele desmorona de novo e de novo na borda do altar.

É verdade que Vinicius está devendo um gol nestes últimos jogos? Obviamente. Mas porque ele também tem muitas outras responsabilidades nas costas. Se ele pudesse formar uma dupla de ataque com Cristiano Ronaldo, por exemplo, o Real Madrid com certeza teria muitos mais gols. Mas sem um goleador e nem aquele líder no ataque - além de Benzema -, ambas as responsabilidades caem nas costas do jovem de apenas 18 anos.