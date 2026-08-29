Andoni Iraola, técnico do Liverpool, expressou sua irritação após sua equipe ser impedida de realizar as três substituições no momento em que desejava, durante o empate por 2 a 2 diante do Nottingham Forest, neste sábado, pela Premier League.

O placar indicava empate por 1 a 1 no segundo tempo, no estádio de Anfield, quando Iraola quis fazer três substituições de uma só vez: Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas e Rio Ngumoha.

Mas, apesar de a bola ter saído de campo três vezes, os jogadores continuaram esperando na linha lateral, depois que o quarto árbitro, Tim Robinson, enfrentou um problema no painel de substituições.

A frustração do Liverpool aumentou após a bola sair pela terceira vez, mas, em vez de o jogo parar para as trocas, o Nottingham Forest cobrou um lateral rápido e, a partir dele, conseguiu um pênalti que lhe devolveu a vantagem.

O ponta do Forest, Nico Williams, disparou por trás da linha de defesa do Liverpool, antes de o goleiro Alisson intervir para detê-lo enquanto ele tentava finalizar em direção ao gol. E, apesar de a bola ter ido para fora de campo, o árbitro Samuel Barrott apitou e marcou pênalti.

Iraola afirmou, em declarações a um programa da BBC: "Em relação ao pênalti, o lance já havia terminado quando ocorreu o contato. E não foi um contato violento".

E acrescentou: "Mas do que mais reclamamos foi das substituições. Tivemos que esperar cerca de três minutos".

E prosseguiu: "Queríamos fazer as substituições durante as duas ou três últimas paradas antes do gol. Não foi o único motivo (para sofrermos o gol), mas tudo ajuda".

Em declarações à rede "TNT Sports", Iraola reforçou sua irritação com o atraso nas substituições e disse: "O quarto árbitro profissional não pode levar três minutos. Nós o informamos das substituições dois ou três minutos antes".

E acrescentou: "Eu já estava irritado porque não conseguimos fazer as substituições na parada anterior, e depois, antes do lateral, achei que conseguiríamos realizá-las".

E completou: "Não sei, eles é que têm de explicar o ocorrido. Mas levou tempo demais".

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