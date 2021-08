O que é o gol olímpico e por que ele tem este nome?

Ainda é perfeitamente legal marcar direto do escanteio, mas é notoriamente difícil dados os ângulos envolvidos

O futebol é repleto de termos únicos que podem dificultar sua compreensão se você for novo no esporte. Na verdade, você precisa de um dicionário do futebol. Se você estava assistindo aos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, deve ter ouvido comentaristas se referindo a uma jogadora marcando um gol "olímpico", na disputa do bronze entre Estados Unidos e Austrália.

No entanto, nem todo mundo sabe de onde surgiu esse gol que costuma encher os olhos de todos que assistem. Este tipo de gol é raramente visto, mas quando aparece você nunca espera realmente que algum jogador teria essa coragem de desperdiçar um bola lançada na área.

É uma conquista rara, mas o que é exatamente? A Goal analisa o significado do termo e os jogadores que marcaram dessa maneira.

O que é um gol olímpico?

O termo é utilizado quando o jogador acertar o gol diretamente do escanteio ou o tiro de canto. Então, por que é chamado de olímpico?

Em 1924, o jogador argentino, Cesareo Onzari, marcou contra o atual campeão olímpico, o Uruguai, em um chute de escanteio. A partir de então, o gol ficou conhecido como "gol olímpico". Inicialmente houve alguma discussão sobre se o gol deveria ser mantido, mas o órgão de regulamentação as regras dos jogos, o IFAB (International Football Association Board), recentemente permitiu que os gols fossem assim chamados.

Vale lembrar que antigamente existia uma discussão que o primeiro chute desses, teria acontecido na partida entre Vasco e Montevideo Wanderes. O jogador do Vasco, Santana, teria desferido o chute, em março de 1928, marcando o primeiro "gol olímpico" da história.

Ainda é perfeitamente legal marcar direto do escanteio, mas é notoriamente difícil dados os ângulos envolvidos, com o cobrador de escanteio alinhado com o gol adversário, sem falar na quantidade de jogadores no caminho.

Para marcar a partir de um tiro de canto, o jogador deve aplicar um efeito suficiente à bola de forma a desviá-la da linha de fundo e voltar para a rede. Claro, é perfeitamente possível para um jogador acidentalmente marcar um gol desses, mas alguns atletas o tentam propositalmente ao observar um goleiro adiantado, por exemplo.

Quais jogadores marcaram esse gol?

A lenda da seleção feminina dos Estados Unidos, Megan Rapinoe, marcou vários gols desses durante sua carreira, tendo feito isso nas Olimpíadas em duas ocasiões diferentes. Durante a disputa pela medalha de bronze nas Olimpíadas de 2020 contra a Austrália, Rapinoe cobrou um escanteio contra a goleira Teagan Micah.

Rapinoe também alcançou o feito nove anos antes, quando os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres de 2012. No jogo da semifinal contra o Canadá, a atacante colocou a bola diretamente para o gol ainda na primeira trave. No processo, ela se tornou a primeira jogadora a marcar um gol "olímpico" nas Olimpíadas.

Assim como Rapinoe, uma série de outras estrelas de alto perfil conseguiram o feito. A lenda do Arsenal e da França, Thierry Henry, marcou desse modo pelo New York Red Bulls contra o Columbus Crew em um jogo de 2012.

O ex-meio-campista do Manchester United e do Real Madrid, David Beckham também marcou na cobrança de um escanteio, principalmente para o LA Galaxy contra o Chicago Fire, em 2011. João Morais marcou um gol desses pelo Sporting na final da Taça das Taças de 1964, contra o MTK Budapeste.

Quais jogadores marcaram esse gol no futebol brasileiro?

Muitos jogadores marcaram esses gols no futebol brasileiro, Marcos Assunção garantiu o dele, Roberto Carlos quando atuava pelo Corinthians também. Ainda em 2017, enquanto atuava pelo São Paulo o meio-campista, Christian Cueva, também marcou um gol desse jeito.

Mas o torcedor do Mengão deve ter na cabeça os gols de Dejan Petković, em 2010, o jogador conseguiu o feito de marcar dois gols no mesmo campeonato, contra o Atlético-MG e o Palmeiras.