O que deu errado na preparação do Corinthians para a volta do Brasileiro?

Derrotas, lesões e o velho problema da pouca criatividade ofensiva marcaram a intertemporada corintiana

O saldo do no período de intertemporada, proporcionado pela pausa da , foi mais negativo do que positivo e deixa preocupações para o técnico Fábio Carille: foram duas derrotas, uma vitória e pedidos de reforço para o restante da temporada.

Individualmente, Régis foi um dos únicos pontos positivos, enquanto a presença no departamento médico impediu maiores testes na parceria formada por Clayson e Everaldo do meio para a ponta-esquerda. Confira, abaixo, um resumo rápido do período de treinos visando o retorno e veja o que deu errado. O volta a campo em 14 de julho, contra o , pela décima rodada do Brasileirão.

Jogos disputados

Fim de jogo em Maringá. No último amistoso antes da sequência da temporada, Corinthians é superado pelo por 2 a 1. O Alvinegro volta a campo no dia 14, às 16h, na @A_Corinthians, pela 10ª rodada do @Brasileirao. — Corinthians (@Corinthians) 7 de julho de 2019

O primeiro amistoso foi disputado em 29 de junho: em Ribeirão Preto, o Timão foi derrotado por 2 a 1 com gol no fim anotado por Erick. Naylhor abriu a contagem e Mauro Boselli empatou. O argentino, inclusive, fez questão de ligar o alerta para a situação da equipe logo após aquela derrota: “assim não vamos conseguir nada”, afirmou.

A vitória por 2 a 1 sobre o Vila Nova não chegou a marcar uma grande exibição. Pelo contrário. Serviu mais pelo gol de Régis [Vagner Love fez o outro], que individualmente foi o maior destaque corintiano no período. No último domingo (07), a derrota por 2 a 1 para o Londrina acendeu de vez o sinal amarelo.

Destaque individual

Pelas lentes da Corinthians TV, os gols de Love e Régis na noite desta quinta-feira, na vitória do Timão sobre o Vila nova, em Goiânia! #VaiCorinthians pic.twitter.com/5wZ9RsaQsG — Corinthians (@Corinthians) 5 de julho de 2019

Régis foi titular nos dois primeiros amistosos, fez gol da vitória sobre o Vila Nova e, se a derrota para o Londrina teve um ponto positivo, foi a sua exibição. O meia de 26 anos, pouco utilizado ao longo desta sua primeira temporada no Corinthians, tomou o lugar do equatoriano Sornoza – líder de assistência do Timão em 2019, com nove passes para gols. E deixou mais uma vez evidenciada a dificuldade de Carille para encontrar um articulador.

Lesões atrapalharam

Por questões físicas, aliás, Carille não conseguiu utilizar mais vezes a dupla que gostaria de ver justamente neste setor de criação. Clayson e Everaldo se reapresentaram com problemas musculares, e enquanto o ponta-esquerda seguiu poupado Clayson conseguiu disputar ainda o jogo contra o Londrina, centralizado como criador, mas com Vagner Love pelos lados não deu muito certo.

Expectativas quebradas

Décimo colocado no Brasileirão e 15º em aproveitamento considerando os times da elite em 2019 [52.6%], o Corinthians decepcionou nesta intertemporada por algumas falhas defensivas, fruto em geral de desatenções, mas especialmente por não ter conseguido engrenar o setor de criação: um pouco por causa do número de jogadores no departamento médico, um pouco por causa da falta de opções melhores no elenco. Tanto, que nas poucas palavras ditas pelo técnico Fábio Carille o que mais ecoou foram os pedidos por reforços.

“Temos um time bom, mas faltam três cerejas [reforços] para que seja diferenciado”, disse o treinador em meio a intertemporada. O primeiro dos reforços foi o zagueiro Gil, que retorna para dar outra cara à defesa. As outras duas, contudo, ainda seguem em aberto justamente no setor em que o Timão mais sofre: a criação.