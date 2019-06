Corinthians perde amistoso e Boselli alerta: "assim não vamos conseguir nada"

O argentino fez o gol do Timão na derrota por 2 a 1 para o Botafogo de Ribeirão Preto

O foi derrotado por 2 a 1 para o de Ribeirão Preto, em amistoso realizado neste sábado (29) no Estádio . Após o duelo, o argentino Mauro Boselli, autor do gol alvinegro, não escondeu o descontentamento com a exibição do time e fez um alerta.

“Temos que melhorar muito. Não estamos jogando bem. Tem que trabalhar muito se quisermos crescer no campeonato e melhorar muito a forma de jogar, porque assim acho que não vamos conseguir nada”, afirmou para o SporTV.

A equipe de Ribeirão Preto não vencia o desde 1991. Entretanto, os gols de Naylhor e o belo tento, feito de calcanhar no finalzinho, anotado por Erick vieram depois que Fábio Carille mudou praticamente toda a sua equipe titular.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

2T | 00 min: mudanças no Timão!



Saem: Walter, Manoel, Henrique, Avelar, Ralf, Urso, Régis, Pedrinho, Vital e Love.

Entram: Caíque, Marllon, João Victor, Carlos, Gabriel, Matheus Jesus, Sornoza, Janderson, Gustavo e Boselli.#BOTxSCCP (0x0)#VaiCorinthians — Corinthians (@Corinthians) 30 de junho de 2019

Fim de jogo. No amistoso disputado em Ribeirão Preto, Corinthians é superado pelo Botafogo por 2 a 1. O próximo compromisso do Alvinegro é na quinta-feira (04), contra o Vila Nova, na cidade de Goiânia, também em amistoso. — Corinthians (@Corinthians) 30 de junho de 2019

O Corinthians volta oficialmente aos gramados em 14 de julho, para enfrentar o pelo Brasileirão. Após nove rodadas, o Timão está no meio da tabela, em décimo.