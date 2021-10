O que Crespo deixa de positivo e de negativo no São Paulo

O treinador argentino deixa o Tricolor após seis meses de altos e baixos; veja o balanço

Há pouco tempo atrás, Hernán Crespo comemorava a quebra de uma fila de quase anos sem títulos no São Paulo. Mas após uma trajetória repleta de altos e baixos em seis meses, o argentino não é mais treinador do clube.

Vindo do Defensa y Justicia, sai querido por boa parte da torcida, mesmo fazendo uma campanha abaixo do esperado no Brasileirão e tendo sido eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Uma passagem complexa de um profissional que, sem exagerar, fez história pela equipe do Morumbi.

Os pontos positivos do trabalho de Crespo são óbvios. A organização do time em um primeiro momento e o sistema elogiado com três zagueiros, o título do Paulistão e até a chegada de Rigoni, indicado pelo argentino, evidenciam que o treinador teve, sim, grandes momentos no comando do São Paulo.

Não à toa, segue sendo defendido de maneira ferrenha por parte da torcida - incluindo uma das principais organizadas. Hernán Crespo, afinal de contas, mostrou coragem em vários momentos, armando equipes em tese ofensivas e dando oportunidades para jovens talentosos em prol de veteranos que vinham em baixa.

Esses jovens, inclusive, devem ser a principal herança do argentino para o novo treinador do clube, Rogério Ceni. Em um momento onde nada parecia dar certo, garotos de Cotia como Welington e Nestor foram alguns dos destaques do São Paulo. Hoje, chegam como titulares absolutos e pivôs de uma reconstrução. A evolução de Léo na zaga, outro dos pontos positivos da equipe paulista na temporada, também conta com o dedo de Crespo.

Por outro lado, Ceni pega um elenco, de certa forma, em frangalhos. Rumores dão conta de insatisfação de nomes como Orejuela e Benítez, cujos empresários foram à público para defender a saída do ex-técnicos. Outros, como Reinaldo, Volpi, Éder e Pablo, por exemplo, não conseguem mostrar dentro de campo que fazem valer seus altos vencimentos.

NOTA OFICIAL

Rogério Ceni é o novo treinador do São Paulo Futebol Clube



O técnico acertou o seu retorno ao Clube, com vínculo até dezembro de 2022.



Saiba mais: https://t.co/3Imt2JOcYZ#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/2zgQ0RsoIV — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 13, 2021

Taticamente, o time de Crespo não conseguiu render bem nos últimos jogos. Sua marcação individual dava cada vez mais espaços na frente da área, com liberdade para adversários arriscarem, e o time pouco conseguia criar, enfileirando cruzamentos improdutivos e poucas finalizações à .

É nesse cenário que o argentino "entrega" a equipe do São Paulo para Ceni. O ex-goleiro terá uma base, sim, para começar o seu trabalho, mas longos desafios pela frente, principalmente na manutenção do elenco e para corrigir os problemas defensivos.