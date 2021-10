Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo após saída de Crespo

Ídolo retorna ao clube com contrato até dezembro de 2022 para o lugar vago após a saída do técnico argentino e fará segunda passagem como treinador

Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela Goal. O ídolo volta para fazer sua segunda passagem no clube com contrato até dezembro de 2022 no lugar do técnico Hernán Crespo, cuja saída foi anunciada na tarde desta quarta-feira (13).

"Precisávamos tomar uma decisão rápida, e, indo ao encontro da nossa linha de raciocínio e ao diagnóstico de todo o departamento de futebol, a opção correta era o Rogério Ceni. Já havia deixado claro que, em caso de vacância no cargo, ele seria a nossa primeira alternativa, se estivesse livre no mercado. Como bom são-paulino que é, não precisou de mais de 15 minutos para acertar essa volta para casa", disse o presidente Julio Casares ao site oficial do clube.

A saída de Hernán Crespo ocorre dois dias após o empate com o Cuiabá por 0 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria anunciou a rescisão do contrato em comum acordo e revelou que Juan Branda (auxiliar técnico), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de goleiros) e Tobías Kohan (analista de desempenho), que chegaram ao Tricolor junto com o treinador também deixam o clube. Eles tinham contrato até dezembro de 2021. Toda a comissão custava cerca de R$ 1 milhão por mês, conforme apurado pela Goal.

Ao longo de oito meses, Crespo dirigiu a equipe na conquista do Campeonato Paulista e trabalhou em 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, aproveitamento de 57,23% dos pontos. O time ainda foi comandado em outros quatro jogos pelo auxiliar Juan Branda, quando o argentino se recuperava de Covid-19.



Marcos Vizolli comandou o São Paulo interinamente na temporada passada e deve ficar à frente do time contra o Ceará (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Ceni pretende comandar o time no jogo desta quinta-feira (14), diante do Ceará, no Morumbi, pela 26ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni está sem clube desde que deixou o Flamengo, em 10 de julho passado. Demitido pelo clube, ele se isolou e passou a estudar futebol neste período. Chateado com o ocorrido no Ninho do Urubu, ele foi procurado pela seleção venezuelana e pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita. No entanto, não abriu conversas com nem um dos dois.

Ceni iniciou a carreira como treinador em 2017, já pelo São Paulo. Na ocasião, não ficou por muito tempo e acabou demitido pela gestão de Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. De lá para cá, treinou Fortaleza (em duas oportunidades), Cruzeiro e Flamengo.



Roger Machado foi cogitado para assumir o São Paulo (Foto: Getty Images)

Antes de procurar Ceni, o São Paulo chegou a cogitar outros dois nomes: o colombiano Juan Carlos Osorio e Roger Machado. A dupla, no entanto, não está disposta a aceitar o trabalho no Morumbi neste momento.

O colombiano está à frente do América de Cali desde o início da atual temporada e não pretende voltar ao São Paulo, time que treinou também em 2015. Roger Machado está sem clube desde que deixou o Fluminense, ainda nesta temporada, e espera para começar um trabalho em 2022.