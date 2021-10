Agente diz que Benítez deixará o São Paulo se Crespo continuar

Adrian Castellanos conversou com exclusividade com a equipe da Goal e descartou permanência do meia-atacante em caso de sequência de Crespo em 2022

O empresário Adrian Castellanos, representante de Martín Benítez, afirmou que o jogador deixará o São Paulo se o técnico Hernán Crespo permanecer no Morumbi. Em entrevista à Goal, o agente disse que é uma "questão lógica" a saída do meio-campista em caso de permanência do argentino no banco de reservas.

"Primeiro, é uma questão lógica que, se Crespo continua, Martín [Benítez] não vai continuar no São Paulo, porque está demonstrado que Crespo mudou o sistema de jogo. O Crespo gosta dele, porque no Paulista, ele jogou e foi o melhor jogador do Paulista. Depois, o sistema do Crespo que mudou. Então, o Martín não encaixa nesse sistema. O técnico quem manda, mas não tem sentido que o Martín jogue por 15, 20 minutos. O que quero deixar bem claro é que ele está bem fisicamente. Ele não tem problema físico para terminar um jogo de 90 minutos", disse em entrevista à reportagem.

"É uma decisão técnica respeitável, mas Benítez pode jogar por 90 minutos. É normal que haja uma troca quando há jogos a cada 48 horas. Então, Martín está bem para jogar desde muito tempo", acrescentou.

Martín Benítez pertence ao Independiente, da Argentina, e tem contrato de empréstimo com o São Paulo até dezembro deste ano – o vínculo tem opção de compra de US$ 3 milhões (R$ 16,6 milhões na cotação atual). A diretoria pensava em sua permanência logo após a disputa do Paulistão, mas ainda não procurou o estafe do jogador para discutir a situação.

"Não falamos ainda, tenho boa relação com o Rui Costa e o Belmonte também. A relação é muito boa com o São Paulo. O técnico é quem manda, ele quem decide", informou Adrian Castellanos.



Martín Benítez virou reserva do São Paulo de Hernán Crespo (Foto: Getty Images)

O empresário defende ainda que as poucas utilizações recentes do camisa 8 são por decisão da comissão técnica. Ele diz que o jogador não tem problemas físicos e perdeu massa em relação ao tempo de Vasco, time que defendeu na última temporada.

"Desde o Vasco, quando falavam que ele não estava bem, ele estava perfeito. Ele tem quatro quilos a menos que na época do Vasco. A decisão do técnico é que ele faça uma função que não é a dele. Para que vai ficar no São Paulo? Outros brasileiros o querem por quê? Nesse sistema de jogo, o técnico precisa de um meia criador", comentou o agente, que ainda acrescentou:

"Não posso permitir é que os jornalistas digam que ele não está bem fisicamente, porque é mentira. O Benítez pode jogar, não posso permitir isso".

Reserva do atual elenco do São Paulo, Benítez não fica em campo por 90 minutos desde 4 de agosto passado, quando denfedeu o time diante do Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, ele fez um dos gols da equipe comandada por Crespo. De lá para cá, disputou sete jogos, todos sem ficar o tempo todo em campo.

Interesse de outros clubes



Permanência de Crespo coloca em xeque a sequência de Benítez no São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Adrian Castellanos diz ainda que há outros três interessados em contar com Martín Benítez no futebol brasileiro. O empresário não revela os clubes, mas diz que é interesse do argentino de 27 anos permanecer no país em 2022.

"Não posso falar sobre os clubes que o procuraram, são três clubes que o procuraram, mas não posso falar, porque a prioridade é do São Paulo até o fim do ano. A opção de compra é de três milhões de dólares, mas estamos trabalhando com a possibilidade de um novo empréstimo para outro clube", declarou.

"Não posso falar para não começar as especulações, mas são três clubes bem importantes. Ele gosta muito do Brasil, gosta do futebol brasileiro, é um jogador para o futebol brasileiro. Ele não joga, mas a prioridade é a sua carreira. Ele quer ficar no Brasil, é perfeito para o futebol brasileiro", concluiu.