Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

O que aconteceu com Mourinho? Aparição surpreendente acende os questionamentos

Schalke x Real Madrid
Schalke
Real Madrid
Amistosos de clubes
La Liga
J. Mourinho
Alemanha
Espanha
Portugal

Qual é a história?

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, roubou a cena durante o confronto de sua equipe contra o Schalke, na Alemanha, mas desta vez longe da escalação ou das táticas, depois de aparecer no banco de reservas com uma feição diferente que chamou a atenção da torcida e dos observadores.

O jornal espanhol Mundo Deportivo relatou que Mourinho apareceu durante a partida com uma lesão evidente abaixo do olho, que parecia um hematoma escuro, o que atraiu as lentes da televisão, que focaram no treinador português ao longo do jogo, e levantou questionamentos sobre o motivo de seu surgimento.

A imagem em que Mourinho apareceu não ofereceu qualquer explicação clara sobre a natureza da lesão ou como ele a sofreu, fazendo do misterioso hematoma uma das cenas de maior destaque que atraíram atenção durante a partida, ao lado dos acontecimentos que o jogo presenciou dentro de campo.

A aparência de Mourinho rapidamente virou assunto entre os observadores, especialmente porque o treinador português costuma ser o centro das atenções por conta de suas decisões táticas e de sua personalidade polêmica, mas seu surgimento desta vez diante do Schalke atraiu os olhares por um motivo completamente diferente.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google