O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, roubou a cena durante o confronto de sua equipe contra o Schalke, na Alemanha, mas desta vez longe da escalação ou das táticas, depois de aparecer no banco de reservas com uma feição diferente que chamou a atenção da torcida e dos observadores.

O jornal espanhol Mundo Deportivo relatou que Mourinho apareceu durante a partida com uma lesão evidente abaixo do olho, que parecia um hematoma escuro, o que atraiu as lentes da televisão, que focaram no treinador português ao longo do jogo, e levantou questionamentos sobre o motivo de seu surgimento.

A imagem em que Mourinho apareceu não ofereceu qualquer explicação clara sobre a natureza da lesão ou como ele a sofreu, fazendo do misterioso hematoma uma das cenas de maior destaque que atraíram atenção durante a partida, ao lado dos acontecimentos que o jogo presenciou dentro de campo.

A aparência de Mourinho rapidamente virou assunto entre os observadores, especialmente porque o treinador português costuma ser o centro das atenções por conta de suas decisões táticas e de sua personalidade polêmica, mas seu surgimento desta vez diante do Schalke atraiu os olhares por um motivo completamente diferente.