O que aconteceu com Edwin van der Sar, ex-goleiro de Manchester United e Holanda?

O ex-jogador foi levado às pressas para o hospital após sofrer uma hemorragia cerebral

O lendário goleiro sofreu um derrame enquanto estava de férias em uma ilha croata e teve que ser levado de helicóptero para o hospital, segundo o De Telegraaf. Van der Sar foi internado na UTI na tarde de sexta-feira.

O Ajax postou uma mensagem de apoio ao seu ex-CEO no Twitter, que dizia:

Na sexta-feira, Edwin van der Sar teve um sangramento ao redor do cérebro. Ele está atualmente no hospital, na unidade de terapia intensiva, e seu estado é estável. Assim que houver informações mais concretas, será divulgada uma atualização. Todos no Ajax desejam uma rápida recuperação a Edwin. Estamos pensando em você.

O jogador de 52 anos, que conquistou troféus da Liga dos Campeões com o Ajax e o United, renunciou ao cargo de CEO do clube holandês há mais de um mês. Ele inicialmente se juntou ao seu antigo clube como diretor de marketing em 2012 antes de ser promovido a diretor executivo quatro anos depois.