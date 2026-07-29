O quarto internacional: Raphinha chega à concentração do Barcelona na Inglaterra

Após o fim de suas férias, depois de disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, o brasileiro Raphinha se juntou nesta quarta-feira ao centro de treinamento de seu time, o Barcelona, no St. George's Park, na Inglaterra.

Raphinha é o terceiro jogador internacional da equipe principal a se reintegrar ao Barcelona, depois de Ronald Araújo e Frenkie de Jong, que foram eliminados do torneio antes do brasileiro, além do jogador do time de base, o egípcio Hamza Abdelkarim.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", a maioria dos jogadores internacionais, que são oito espanhóis, além de Anthony Gordon e Jules Koundé, deve se apresentar à equipe no próximo dia 12 de agosto, ou seja, cerca de duas semanas antes da partida de estreia da temporada no Campeonato contra o Elche, no estádio Martínez Valero, marcada para o domingo, dia 23 do mesmo mês.

Após se lesionar durante sua participação pela seleção de seu país, o Brasil, contra o Haiti, na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo, Raphinha não voltou a jogar durante todo o torneio, que viu a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final com a derrota para a Noruega (2 a 1).

O brasileiro sofreu uma nova lesão nos tendões do joelho direito e, agora, antes de se juntar a seus companheiros, passará por exames médicos e seguirá um programa especial até conseguir voltar aos treinamentos, exatamente como fez Araújo.