O PSV contrata jogador do Ajax com efeito imediato

O PSV reforçou-se com Damian Gomes Ferreira, conforme anunciado pelo clube de Eindhoven através dos seus canais oficiais. O jovem talento de 16 anos chega vindo do Ajax, de onde pôde sair sem custos de transferência.
Em Eindhoven, Gomes Ferreira, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional. Esse acordo o vincula ao campeão nacional da Holanda até meados de 2029.
Gomes Ferreira é conhecido como um meio-campista criativo, que também pode atuar como ponta recuada. Na última temporada, ele atuou pela equipe Sub-17 do Ajax.
“No Ajax Sub-17, o jovem mostrou boas qualidades principalmente com a bola nos pés, mas o clube considerou que é preciso mais do que isso”, escreveu o Ajax Showtime anteriormente sobre o jogador que está de saída.
Agora está claro onde o jovem, sem vínculo, jogará a partir da próxima temporada: no PSV. O clube de Eindhoven vê futuro em Gomes Ferreira, que se juntará à equipe Sub-19 na Cidade das Luzes.
“Em Amsterdã, Damian se destacou por sua criatividade e pela facilidade com que joga entre as linhas”, escreve o PSV nos canais do clube sobre o jogador que atuou nove anos no Ajax.
“Além disso, ele possui um passe preciso e é forte com a bola. O jovem atacante pode atuar em várias posições e também mostra sua classe no meio-campo. Damian já se destacou também no cenário internacional. Ele disputou várias partidas pelas diferentes seleções de base da Holanda.”