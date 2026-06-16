A FIFA autorizou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a entregar a Copa do Mundo à equipe vencedora após a final do Mundial. Além disso, o republicano poderá permanecer no palco quando a taça for erguida.

Segundo o jornalista Ben Jacobs, a FIFA não levantou objeções quando o assunto foi discutido internamente. Com isso, a federação mundial de futebol rompe com a regra de que apenas um membro da equipe vencedora pode entregar a taça.

Trump também poderá permanecer no palco durante a cerimônia de entrega do troféu, algo que normalmente não ocorre. Trump decidirá por conta própria até que ponto se envolverá com os vencedores da Copa do Mundo.

No entanto, a expectativa na Casa Branca é que o ator de “Esqueceram de Mim 2” se destaque ao máximo e aproveite ao máximo as regras flexibilizadas da FIFA. Em Washington D.C., baseiam-se também na última Copa do Mundo de clubes.

No verão do ano passado, o Chelsea venceu a Copa do Mundo de Clubes em solo americano. Trump surpreendeu na ocasião ao permanecer no pódio após a entrega do troféu, o que causou olhares de espanto, inclusive por parte de Cole Palmer.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, fez um gesto para que Trump deixasse o palco, mas o presidente não deu bola. É possível que a FIFA queira evitar um cenário embaraçoso semelhante e, por isso, tenha flexibilizado suas regras.

Trump, aliás, não esteve presente na partida de abertura dos Estados Unidos contra o Paraguai. Sua agenda imprevisível e lotada não permitiu isso.

Trump, portanto, provavelmente estará presente na final da Copa do Mundo, em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. É possível que ele também assista a outras partidas.