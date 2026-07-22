Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, elogiou as duas novas contratações, o avançado marroquino Ismael Saibari e o lateral alemão Nathaniel Brown, manifestando a sua confiança na capacidade de ambos para acrescentar valor à equipa.

Saibari, o internacional marroquino de 25 anos, foi um dos principais destaques do PSV Eindhoven neerlandês e distingue-se pela sua capacidade de jogar em mais do que uma posição ofensiva. Também chamou a atenção durante a sua participação com a seleção de Marrocos no Mundial 2026.

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Já Nathaniel Brown, o lateral esquerdo alemão de 23 anos, juntou-se ao Bayern neste verão após brilhar no Eintracht Frankfurt, distinguindo-se pela sua velocidade e pela sua capacidade de desempenhar funções defensivas e ofensivas.

Maximilian Koch, jornalista do periódico alemão "Abendzeitung", referiu que Hainer elogiou a dupla durante as suas declarações aos meios de comunicação, afirmando: "Ambos são jogadores muito especiais, e isso ficou evidente durante o Mundial".

E prosseguiu: "Saibari apresentou níveis excelentes até se lesionar, e marcou um golo em cada jogo que disputou. Quanto a Brown, é um jogador fantástico, achamos que nos será muito útil. Distingue-se pela velocidade e encaixa-se de forma perfeita no estilo do Bayern de Munique".

Hainer também elogiou o diretor desportivo Max Eberl, quando questionado sobre se as contratações de Saibari e Brown reforçavam as suas hipóteses de obter um novo contrato, dizendo: "Max Eberl fez certamente um bom trabalho ao contratar estes dois jogadores".