O presidente do Atlético revela a verdade sobre a negociação com Cristiano Ronaldo em 2022

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, comentou os rumores de uma negociação, no verão de 2022, com Cristiano Ronaldo, lenda do Real Madrid.

Naquela época, Ronaldo estava insatisfeito com seu retorno ao Manchester United, e Jorge Mendes se movimentou no mercado de transferências em busca de possíveis destinos para o craque português.

No entanto, apesar dos rumores que surgiram naquele momento, o Atlético de Madrid nunca foi uma opção real para o ex-jogador do Real Madrid.

O jornal Sport publicou as declarações de Cerezo, durante uma entrevista concedida ao programa kuwaitiano Super, na qual ele falou sobre Ronaldo.

O presidente do Atlético disse: "A verdade é que Cristiano Ronaldo não poderia ter jogado conosco".

E prosseguiu: "Ronaldo deixou o Real Madrid porque queria continuar jogando".

O jogador português transferiu-se para a Juventus, onde passou três temporadas e conquistou dois títulos do Campeonato Italiano e uma Copa da Itália.

O presidente do Atlético de Madrid acrescentou: "A opção mais fácil para ele seria permanecer na cidade em que vivia, mas, no fim, foi para a Arábia Saudita, e é lá que joga agora".

O presidente do clube ignorou o posterior retorno de Ronaldo ao Manchester United, antes de sua transferência para o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

De qualquer forma, a suposta relação entre Ronaldo e o Atlético de Madrid já havia sido negada, na época, pelo próprio jogador português.

No verão de 2022, Ronaldo respondeu, por meio de sua conta no Instagram, aos relatos que falavam sobre a possibilidade de sua transferência para o clube madrilenho.

Cristiano escreveu: "É impossível que não falem de mim algum dia. Caso contrário, a imprensa não ganharia dinheiro. Eles sabem que, se não mentirem, não atrairão a atenção das pessoas. Continuem, e um dia vocês acertarão a verdade em alguma notícia".

Alguns meses depois, mais precisamente em outubro de 2022, Diego Simeone também negou a existência de qualquer interesse por parte do Atlético no atacante português.