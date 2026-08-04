O futuro de Julián Álvarez fica cada vez mais complicado, diante da postura do Atlético de Madrid de recusar negociar com o Barcelona a transferência do atacante argentino, que continua sendo o principal alvo do clube catalão para reforçar seu setor ofensivo.

Segundo o jornal espanhol Sport, o renomado jornalista Rubén Uría afirmou que o presidente Miguel Ángel Gil Marín vai assumir "pessoalmente" a missão de impedir Álvarez de vestir a camisa do Barcelona ou do Real Madrid, depois de o clube merengue ter anunciado no início de junho, por meio de comunicado oficial, que apresentou uma oferta no valor de 150 milhões de euros pela contratação do jogador.

O jornalista especializado em notícias do Atlético de Madrid disse, por meio de seu canal no YouTube: "Gil Marín está convencido de que o Barcelona e o Real Madrid quiseram humilhar o Atlético de Madrid diante de todos por meio de Julián Álvarez. Por isso foi firme, e tratou o assunto como uma questão pessoal, pela imagem do Atlético e por seu orgulho pessoal. E por isso já disse ao próprio Julián e a seu agente Fernando Hidalgo que ele não vai para o Barcelona nem para o Real Madrid."

E acrescentou: "Se as negociações sobre a transferência do argentino para o estádio Spotify Camp Nou são inexistentes, isso se deve à vontade clara do presidente-executivo do Atlético."

Segundo a mesma fonte, os próximos de Julián Álvarez sentem uma profunda decepção com Gil Marín, porque ele não cumpriu sua promessa de ajudá-lo a deixar o estádio Riyadh Air Metropolitano caso esse fosse o desejo do jogador, o que se aplica à situação atual.

O atacante argentino considera que o dirigente do Atlético de Madrid não agiu com integridade em relação a ele, depois de também ter lhe assegurado, há cerca de um ano, que melhoraria seu contrato, mas isso não aconteceu.

Ainda assim, Uría afirmou que Álvarez não pensa, no momento, em declarar sua rebeldia e não comparecer ao período de preparação do Atlético de Madrid.

Está previsto que Álvarez compareça aos treinos do Atlético de Madrid na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, quando pretende se dirigir às instalações do clube para começar a preparação para a temporada 2026-2027.

Álvarez pretende manter o profissionalismo e treinar sob o comando de Diego Simeone, pois não quer descumprir seu contrato com o Atlético de Madrid.

É possível que o mesmo dia registre uma reunião a quatro entre Miguel Ángel Gil Marín, Diego Simeone, Mateu Alemany e Álvarez, para colocar os pingos nos is e desenhar uma nova etapa na novela do futuro do atacante argentino, que ainda sonha em se transferir para o Barcelona.