Khaled Al-Ghamdi, presidente do Al-Ahli saudita, decidiu deixar o cargo neste sábado, após dois anos completos à frente da estrutura administrativa do clube.

O jornal saudita "Al-Jazirah" afirmou que Al-Ghamdi caminha para apresentar a sua demissão do cargo de presidente do Al-Ahli neste sábado, antes de anunciar a sua candidatura à presidência da Federação Saudita de Futebol, amanhã, domingo.

A Federação Saudita de Futebol abriu as portas aos interessados em concorrer às próximas eleições, que se realizam no dia 30 de agosto, após a demissão do seu antigo presidente, Yasser Al-Misehal, no final do mês passado.

Segundo um relatório anterior do jornal saudita "Arriyadiyah", Al-Ghamdi revelará, amanhã, domingo, todos os detalhes da sua candidatura, entre eles a sua lista eleitoral, que incluirá antigos jogadores e dirigentes que já trabalharam no futebol saudita.

A decisão de Al-Ghamdi de deixar o cargo de presidente do Al-Ahli surge no âmbito da orientação para o fim das eleições dos conselhos de administração das instituições sem fins lucrativos, nomeadamente nos clubes Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli, como preparação para a sua colocação à venda.

O presidente do Al-Ahli deixa o cargo após dois anos repletos de conquistas na trajetória do clube de Jeddah, tendo a equipa sido consagrada, sob a sua liderança, campeã da Liga dos Campeões da Ásia de elite por duas vezes, bem como da Supertaça Saudita pela primeira vez após uma ausência de nove anos.

Recorde-se que Yasser Al-Misehal deixou o cargo após o fracasso da seleção saudita em ultrapassar a fase de grupos do Campeonato do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México, tendo terminado em último no Grupo Oito com dois pontos.