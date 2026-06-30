O presidente de Cabo Verde solta a bomba: temos 100% de chance de eliminar a Argentina

O presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, expressou sua confiança absoluta na capacidade da seleção de seu país de causar uma grande surpresa e derrotar a atual campeã, a seleção argentina, por 1 a 0, quando as duas equipes se enfrentarem nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Essas declarações surgem em um momento em que o pequeno país africano vive um sonho histórico: este ano, ele participa pela primeira vez na história da fase final da Copa do Mundo e, contra todas as expectativas, conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final.

A classificação histórica veio após uma atuação heroica, que incluiu empates contra dois gigantes do futebol mundial, Espanha e Uruguai, antes que o terceiro empate contra a Arábia Saudita fosse suficiente para garantir a classificação, aproveitando-se da derrota do Uruguai para a Espanha.

A recompensa por essa classificação histórica foi um confronto inédito nas eliminatórias contra a campeã mundial, a seleção argentina, que chega ao jogo após ter conquistado a pontuação máxima na fase de grupos com três vitórias consecutivas, que contou com um desempenho avassalador de sua lenda, Lionel Messi, que marcou 6 dos 8 gols de seu país contra a Áustria, a Argélia e a Jordânia.

Embora as expectativas apontem totalmente a favor do “Tango” para continuar sua trajetória em um caminho que parece relativamente fácil rumo às semifinais, o presidente Neves parece determinado a afirmar que a seleção de seu país possui os recursos necessários para continuar escrevendo história e enfrentando os grandes.

O presidente Neves disse em entrevista exclusiva à rede “BBC”: “Acredito que Cabo Verde é capaz de vencer a Argentina por 1 a 0... Sempre jogamos para vencer. Quando as expectativas em relação a uma equipe são baixas e essa equipe tem uma vontade enorme de vencer, o impossível se torna possível”.

Neves acrescentou, enfatizando a identidade futebolística surpreendente de seu país: “Um país pequeno como Cabo Verde precisa se esforçar constantemente para fazer isso; ou seja, surpreender o mundo continuamente. Vejo que temos 100% de chance de vencer a Argentina”.

O presidente encerrou suas declarações entusiasmadas enfatizando que o confronto com Messi e seus companheiros representa a realização do destino mundialista de seu país, dizendo: “Fomos a esta Copa do Mundo para escrever nosso destino com nossas próprias mãos, e nosso destino é enfrentar os campeões. Por isso, enfrentaremos a Argentina e Messi com a mesma determinação, a mesma vontade e com um desejo genuíno de vencer e avançar para a próxima fase”.