O presidente da Federação Francesa explica sua declaração polêmica sobre o sucessor de Deschamps

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, foi questionado sobre uma breve declaração que fez em março passado a respeito do futuro técnico da seleção francesa, o que causou tensão poucas semanas antes do início da Copa do Mundo de 2026.

A menos de três meses do início da Copa do Mundo de 2026, o presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo, afirmou saber quem seria o sucessor de Didier Deschamps no comando técnico da seleção francesa.

Na ocasião, o presidente da Federação Francesa respondeu a uma pergunta do jornal “Le Figaro” — “Você sabe o nome do futuro técnico?” — dizendo: “Sim, sei o nome dele”, sem revelá-lo.

Talvez essa declaração tenha causado algum tensão durante os preparativos para a Copa do Mundo de 2026, o último torneio de Didier Deschamps após 14 anos como técnico da seleção francesa.

O problema dizia respeito mais ao momento do que ao suspense em si, já que era amplamente esperado que Zinédine Zidane sucedesse seu ex-companheiro de equipe.

Philippe Diallo se defendeu neste domingo no jornal “L’Équipe”, dizendo: “Em primeiro lugar, nunca mencionei nenhum nome”.

E continuou, em resposta a uma pergunta sobre possíveis tensões com Didier, conforme noticiado pela rede “RMC Sport”: “Em segundo lugar, nossa relação com Didier, durante esta Copa do Mundo, se fortaleceu ao longo dos meses que se seguiram ao sorteio”.

E completou: “Eu ouvi seus desejos e sua visão. Nossa relação é muito tranquila e estamos em um estado de espírito muito positivo. Os jogadores são artistas, o técnico é o diretor e eu sou o produtor”.

Quanto ao anúncio do sucessor de Didier Deschamps, Philippe Diallo não quis se intrometer na trajetória da seleção francesa nos Estados Unidos, onde enfrentará a Espanha na semifinal da Copa do Mundo na próxima terça-feira.

Ele disse: “Não devemos nos apressar. Hoje, a seleção francesa está na semifinal da Copa do Mundo. Veremos o que acontecerá depois”.

E continuou: “A frase ‘eu sei o nome dele’ foi mal interpretada. Não foi isso que eu quis dizer. Gostaria de lembrar a todos que foi o próprio técnico quem anunciou sua saída. Minha responsabilidade é planejar o futuro. Eu quis manter o máximo sigilo sobre esse assunto, por respeito ao trabalho dos técnicos atuais. Mas agora, precisamos seguir em frente.”



