O PEC Zwolle renova contrato com ícone do clube: “O clube sempre foi bom para mim”

O PEC Zwolle conseguiu renovar o contrato de Ryan Thomas por mais uma temporada. O neozelandês, que muito provavelmente participará da Copa do Mundo no próximo verão, está agora vinculado ao clube da Eredivisie até meados de 2028.

Thomas (31) chegou ao PEC em 2013, com o qual conquistou a Copa da KNVB em 2014 ao derrotar o Ajax por 5 a 1. Thomas também venceu a Johan Cruijff Schaal com os Blauwvingers.

Thomas deixou o PEC em 2018 para jogar no PSV, mas, em parte devido a lesões, nunca conseguiu se tornar titular por um período prolongado. Em 2022, ele retornou a Zwolle.

Até agora, ele já disputou 213 partidas pelo PEC: de longe o maior número entre os jogadores do elenco atual. “Gostaria muito de continuar no PEC, isso não é segredo”, diz Thomas.

“O clube sempre foi bom para mim e os torcedores são incríveis. Enquanto eu puder ser útil, darei tudo de mim por este clube. O sentimento é bom de ambos os lados.”

“Isso é, naturalmente, o mais importante para uma parceria de longo prazo. Estou muito feliz por poder continuar jogando pelos próximos dois anos pelo clube da minha cidade”, afirma Thomas.

O diretor técnico Gerry Hamstra também está muito satisfeito com a renovação do contrato. “Ryan sabe ler uma partida como ninguém e sabe o que é exigido em cada fase do jogo.”

“Também para os jogadores mais jovens e para o treinador, Ryan é um exemplo e um elemento importante da equipe. Juntamente com ele, queremos primeiro encerrar bem esta temporada, após o que Ryan terá uma bela Copa do Mundo pela frente e nós gostaríamos de continuar com ele na próxima temporada”, afirmou Hamstra.